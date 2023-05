Una biblioteca di mille metriquadrati nell’ex cotonificio Cederna a Monza. La giunta comunale ha approvato una delibera che modifica parzialmente la convenzione urbanistica relativa alla riqualificazione dell’area dismessa per la destinazione d’uso di un nuovo edificio all’interno del comparto, “senza alterare l’impostazione del Piano nè comportare ulteriori impegni per il soggetto attuatore, il quale - pertanto - finanzierà interamente la realizzazione dell’opera per un valore di circa 1.900.000 euro” specificano dal municipio.

Una grande biblioteca nell’area dismessa L’amministrazione comunale ha stabilito di realizzare all’interno dell’area un nuovo edificio da destinare a biblioteca per 1000 mq, mentre gli spazi attigui per circa 500 mq saranno adibiti a uno spazio polifunzionale ed espositivo, a disposizione del quartiere per attività culturali e ricreative. La scelta è avvenuta dopo aver individuato una nuova collocazione per la Casa di Comunità, la cui posizione negli anni scorsi era stata ipotizzata proprio in questo lotto situato nel quartiere Cederna, mentre di recente è stata scelta la sede definitiva da realizzarsi in via Poliziano-Luca della Robbia.

Completano il progetto uno spazio verde e un giardino che circonda l’intero edificio con i percorsi pedonali e un’area per il parcheggio pubblico.

Il progetto

Il progetto prevede lo sviluppo della biblioteca al piano terra con isole tematiche, salottini di lettura, emeroteca e spazio ristoro. Ampie le aree destinate ai bambini, ai loro accompagnatori e ai ragazzi, complete di spazi accessori e di una grande sala polifunzionale annessa. Al primo piano si trova una sala studio, un’area adolescenti e make lab, gli spazi adibiti a scaffalature e spazi per la didattica. Nell’area interrata troverà posto un magazzino.

La nuova biblioteca forse pronta nel 2025

Dopo la stipula della convenzione, saranno necessari circa quattro mesi per completare la fase progettuale, trascorsi i quali verranno rilasciate le autorizzazioni edilizie per avviare i lavori, che potrebbero concludersi in circa 18 mesi. Al momento, dunque, si potrebbe ipotizzare che nel 2025 la nuova Biblioteca Cederna potrà essere pronta.

“Vogliamo riportare al centro delle scelte le esigenze dei monzesi che da anni chiedevano la realizzazione di una nuova biblioteca e ripartire dall’interesse pubblico del quartiere – spiega Marco Lamperti, Assessore al Governo del Territorio – Questa soluzione ci consentirà di offrire ai cittadini uno spazio culturale idoneo, con una superficie doppia rispetto a quella della vecchia biblioteca Zuccoli che sarà invece dedicata a progetti formativi e sociali”.

“L’Amministrazione proseguirà ulteriormente il lavoro avviato negli ultimi mesi per consolidare la rete delle biblioteche cittadine, realizzando nuovi progetti che consentiranno di sostenere il ruolo indispensabile di promozione della lettura ma anche della cultura e della socializzazione per l’intera comunità” ha concluso il sindaco Paolo Pilotto.