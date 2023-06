Manca l'aria condizionata: la biblioteca chiude il pomeriggio

A Brugherio la biblioteca il pomeriggio chiude per… troppo caldo. Da sabato 1 luglio – come si legge nell’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del comune – entrerà in vigore l’orario estivo. Fino all’1 settembre rimarrà aperta dal lunedì al sabato solo la mattina dalle 8 alle 13.15. Il giro interbibliotecario sarà sospeso, come di consueto, nelle due settimane centrali di agosto: l’ultimo giro di scambio sarà venerdì 4 e la riapertura delle richieste è prevista per martedì 22. Nel documento ufficiale viene proprio spiegata che tra le motivazioni che hanno portato alla riorganizzazione dell’orario di apertura della biblioteca ci sono proprio le “compromesse condizioni climatiche di Palazzo Ghirlanda durante il periodo estivo”.

Sull’argomento è intervenuta anche il vice sindaco Mariele Benzi che ha anche la delega alla biblioteca e al sistema bibliotecario. “Dal primo di luglio e fino agli inizi di settembre cambieranno gli orari della biblioteca civica - scrive su Facebook -. In estate e per la mancanza di aria condizionata è impossibile la permanenza in quei locali nelle ore più calde. La biblioteca aprirà quindi i battenti dalle 8 alle 13.15 e il pomeriggio resterà chiusa. Peccato, ma così è”.

Benzi aveva un’idea per superare il problema, ma è stata bocciata. “Avevo suggerito l’apertura serale e notturna (fino alle 23) per un giorno a settimana, ma è stato proprio il personale della biblioteca a sconsigliarlo e non posso che fidarmi di chi ha più esperienza di me - continua -. L’aria condizionata in biblioteca, invece, meriterebbe un capitolo a parte: dieci anni fa fummo proprio noi a presentare un odg nel quale si chiedeva il condizionamento dello stabile. Per gli utenti. Per il personale. L’odg passò all’unanimità e furono stanziate risorse, ma da allora non accadde più nulla. Ora. Non siamo mai riusciti a capire la ragione del ‘più nulla’, le ipotesi possono essere tante, ma credo che adesso lo sapremo e vi terremo informati”.