Il comune dona 15 biciclette "senza proprietario": ecco chi le ha ricevute

Per mesi sono rimaste nei magazzini della polizia locale. Nessuno le ha reclamate. Così che adesso, invece di lasciarle inutilizzate, la polizia giudiziaria del Comando di via Marsala ha deciso di donarle. A riceverle le donne del progetto Spazio Colore di Monza. Donne straniere che impareranno ad utilizzarle per potersi muovere autonomamente per le vie della città.

Attualmente sono quattro le donne che seguono il corso per imparare ad utilizzare la bicicletta, I corsi si svolgono nel cortile dell'oratorio di San Biagio, in collaborazione con la Comunità islamica di Monza. Un’iniziativa già avviata con successo l’anno scorso e le partecipanti, che adesso svolgono volontariamente il ruolo di istruttrici per le nuove arrivate, continuano con regolarità ad usare la bicicletta. Dopo l’iniziale timore di muoversi per le vie della città in bici adesso è diventato il principale mezzo di spostamento. Il progetto "GiroMonza - la bicicletta come mezzo di emancipazione” è condiviso da Fondazione Monza Insieme, Spazio Colore, Monza in Bici, Centro Islamico Monza Brianza, Ciclofficina di via Ghilini.

“L’importanza per le donne straniere, giunte in Italia da poco, di conquistare spazi di maggiore autonomia, anche muovendosi da sole e scambiando così più facilmente esperienze ed opinioni”, ha commentato Andreina Fumagalli l’assessore alla Pari opportunità .