La biglietteria del Sada trasformata in discarica e in rifugio per i senzatetto

All’interno ci sono gli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione dello storico stadio che sarà riportato all’antico splendore. All’esterno regna il degrado. In quell’area della vecchia biglietteria dove un tempo i tifosi del Monza si mettevano in fila per acquistare il biglietto adesso ci sono cartoni, reti, plastica oltre a un odore nauseabondo di urina.

Ecco l’ingresso dello stadio Sada di Monza, ancora una volta diventato luogo di ritrovo e di riparo per chi vive ai margini della società, oltre che discarica a cielo aperto usata dagli incivili. E ancora una volta Gaetano Galbiati, direttore generale della Fiamma Monza che ha sede proprio all’interno dello stadio, si rivolge alla redazione di MonzaToday per denunciare una situazione che, ciclicamente, si ripete.

“Ho più volte segnalato il problema, senza ascolto e senza successo - racconta -. Non è ammissibile che questa zona, proprio a ridosso del centro e della stazione, sia ridotta in questo stato. Il degrado sta aumentando negli ultimi mesi. Fino a poche settimane fa, quando la mattina venivo ad aprire lo stadio, trovavo davanti alla biglietteria un uomo senza fissa dimora. Aveva passato lì la notte. Al mattino si alzava, si sistemava e andava via pulendo dove aveva lasciato sporco e portandosi via i pochi averi. Poi la sera ritornava. Ma adesso quell’uomo non lo vedo più e la mattina c’è solo degrado, sporcizia e puzza”.

Le immagini che il direttore generale della Fiamma Monza ha inviato alla nostra redazione sono eloquenti: da un lato accatastati ci sono scatole e scatoloni. Al centro vestiti abbandonati, coperte e lenzuola che, probabilmente, sono il giaciglio di chi la notte la passa in strada. “Non si può andare avanti così - conclude -. La stagione è finita, gli allenamenti anche. Ma ci sono le calciatrici più giovani che vengono allo stadio per salutare, per vedere come vanno i lavori, per iscriversi. Oltre ai genitori di bambini e bambine che vogliono avvicinarsi al calcio: che immagine diamo? Oltre ai pendolari che tutte le mattine parcheggiano per andare in stazione. Mi auguro che si intervenga tempestivamente per una pulizia rapida dell’area. Non si può fare lo slalom tra scatoloni, deiezioni e rifiuti abbandonati”.