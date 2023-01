Fino a quando si possono usare i 'vecchi' biglietti Atm da 2 euro

Aumenti sì, ma non necessariamente subito. Lunedì 9 gennaio a Milano entra in vigore il nuovo sistema tariffario di Atm - con i biglietti di metro, autobus e tram che aumentano di prezzo -, ma i "vecchi" ticket non scompariranno immediatamente.

Chi possiede un biglietto che costa 2 euro, infatti, può continuare a usare i mezzi pubblici meneghini senza problemi. "I biglietti acquistati con la vecchia tariffa saranno validi per 60 giorni dopo l’entrata in vigore dell’adeguamento tariffario", aveva fatto sapere il comune annunciando i rincari. Quindi, anche se da lunedì il biglietto ordinario per muoversi a Milano costerà 2,20 euro, si potranno utilizzare metro, bus e tram anche con i titoli di viaggio da 2 euro.

I vecchi ticket, chiaramente, non saranno più in vendita, ma chi ne ha può usarli. La data limite - aveva chiarito sempre palazzo Marino - è fissata nel 10 marzo. Da quel giorno i biglietti con la vecchia tariffa non apriranno più i tornelli.

Ma di quanto aumentano i biglietti? Venti centesimi in più per il biglietto "classico", un euro e cinquanta di sovrapprezzo per il carnet, un euro da aggiungere per il biglietto che dura 72 ore e sessanta centesimi di rincaro per il giornaliero. I biglietti Mi1-Mi3 costeranno quindi 2,20 euro, mentre l'ordinario Mi1-Mi9 - che copre tutte le zone - arriva a 4,80 euro. Per il giornaliero si va da un minimo di 7,60 a un massimo di 16,50 per tutte le zone. Il ticket valido 3 giorni costerà 13 euro a Milano e 28,50 per la tratta Mi1-Mi9, la più "ampia". Per 10 biglietti, con il carnet, ci vorranno invece 19,50 per Mi1-Mi3 e 43 per Mi1-Mi9.