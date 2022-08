Italia-Inghilterra a San Siro, da oggi in vendita i biglietti (a partire da 10 euro)

Un remake della fortunata finale di Euro 2020, ma questa volta a San Siro. Sono in vendita dalle 12 di oggi, mercoledì 24 agosto, i biglietti per Italia-Inghilterra, che si sfideranno al Meazza il prossimo 23 settembre per quinta giornata del girone 3 di Uefa Nations League.

"Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la Figc conferma la politica di prezzi popolari", si legge in una nota della federazione italiana gioco calcio. E in effetti i ticket hanno prezzi decisamente accessibili:

Tribuna D'onore Rossa: € 100

Poltroncina Rossa: € 80

Tribuna Rossa Primo Anello: € 70

(Over 65: € 55, Vivo Azzurro Card: € 45)

Tribuna Rossa Primo Anello Laterale: € 50

(Over 65: € 40, Vivo Azzurro Card: € 30)

Tribuna D’onore Arancio: € 60

(Over 65: € 45, Vivo Azzurro Card: € 40)

Tribuna Arancio Primo Anello: € 40

(Over 65: € 30, Vivo Azzurro Card: € 25, Under 12: € 5, Famiglia Adulto: € 25, Famiglia Under 18: € 20)

Tribuna Arancio Primo Anello Laterale: € 30

(Over 65: € 25, Vivo Azzurro Card: € 20, Under 12: € 5)

Tribuna Blu E Verde Primo Anello: € 20

(Over 65: Euro 14, Under 12: € 5)

Tribuna Rossa E Arancio Secondo Anello: € 25

(Over 65: € 20, Under 12: € 5, Famiglia Adulto: € 14, Famiglia Under 18: € 10)

Tribuna Blu E Verde Secondo Anello: € 10

(Over 65: € 7, Under 12: € 5)

Tribuna Terzo Anello Rosso: € 10

(Over 65: € 7, Under 12: € 5)

Tribuna Terzo Anello Blu E Verde: € 10

(Over 65: € 7, Under 12: € 5)

Gli Azzurri, attualmente terzi nel girone con 5 punti, dietro a Ungheria a 7 e Germania a 6, sono ancora in corsa per il primato che regala la qualificazione alla Final Four in programma nell'estate 2023. Decisiva la sfida di San Siro e quella successiva a Budapest contro i magiari, il 26 settembre. All'andata il match tra Italia e Inghilterra - che si sfideranno per la 30esima volta nella storia - era finito 0-0, con i ragazzi di Mancini che avevano strappato un punto ai tre leoni nella gara di Wolverhampton.