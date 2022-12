Un regalo da vero monzese sotto l'albero? Un biglietto per la Formula Uno

Dopo il Gran Premio dei record del 2022, nell'anno del centenario del Tempio della Velocità, si lavora per l'edizione 2023. Aprirà ufficialmente mercoledì 21 dicembre alle 12 la vendita dei biglietti per la 94° edizione della gara di Formula Uno che si correrà l’1, 2 e 3 settembre all’Autodromo Nazionale Monza.

"Si tratta di un vero e proprio Xmas Gift pensato da ACI per tutti quegli appassionati di motorsport, italiani e stranieri, che vorranno vivere, o magari regalare per Natale a una persona cara, un’esperienza entusiasmante e coinvolgente" spiegano dal circuito. Per la campagna “Xmas Gift” saranno disponibili 6.500 biglietti di diverse tipologie.

Dall'autodromo di Monza hanno comunicato che al momento non possono rilasciare informazioni sui prezzi relativi ai ticket in vendita e alle tribune coinvolte. Le informazioni e le tariffe saranno invece disponibili a partire dalle 12 del 21 dicembre.