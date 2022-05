Come ottenere il biglietto per la festa del Monza allo stadio

Sale l'adrenalina per la grande festa del Monza. Domani il capoluogo si prepara ad accogliere e applaudire i suoi campioni che dopo 110 anni di storia per la prima volta hanno raggiunto la massima serie.

Domani sera, martedì 31 maggio, allo stadio U-Power ci sarà una grande festa. Come riporta il sito dell'Ac Monza dalle 18 si apriranno le porte dello stadio cittadino per permettere alle persone che non potranno andare in centro a Monza di seguire in diretta su un ledwall la sfilata del bus scoperto per le strade della città. Poi alle 19:30 si svolgerà la cerimonia di premiazione della Lega B. Ad arricchire la serata Radio Partner del Club Radio 105, con un ricco programma di intrattenimento.

Per accedere allo stadio è necessario richiedere l'invito al link di VivaTicket (è già possibile richiederlo). Monza si sta preparando al grande evento. Dalle 18 la sfilata del bus per le vie del centro (che saranno blindate), e poi l'arrivo allo stadio. Il tavolo tecnico che si è riunito oggi in questura ha previsto un piano viabilistico con chiusure di numerose strade adiacenti allo stadio fon dalle 16.30.