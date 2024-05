Anche a Monza arriva il nuovo biglietto digitale (e il pagamento contactless) sugli autobus

Addio biglietto di carta. Da martedì 7 maggio a Monza e in Brianza (ma anche a Milano per metropolitana, bus, tram e filobus di Atm) sarà in vigore il nuovo biglietto elettronico per viaggiare sui mezzi dell'azienda Net. Dal prossimo 7 maggio, anche sulle linee NET sarà possibile pagare il biglietto direttamente a bordo dei bus con carta di credito contactless e viaggiare con il nuovo RicaricaMi, il ticket che consente di ricaricare in un unico biglietto fino a 30 viaggi. Sono 140 i primi nuovi lettori che verranno implementati nei prossimi mesi per un totale di oltre 300.

Come pagare

Per pagare con il sistema contactless basta avvicinare ai dispositivi la propria carta di credito (aderente ai circuiti Mastercard, Visa, American Express, Maestro e VPay) sia quando si sale, sia quando si scende dai bus. Il doppio check è un’azione fondamentale per permettere al sistema di calcolare il corretto importo da trattenere e applicare sempre la tariffa più conveniente - “best fare” - per il passeggero, in modo integrato anche con la rete Atm a Milano. Dalla rivoluzione del biglietto elettronico sono escluse la Z301 e al momento le linee non esclusivamente gestite da NET come i bus Z304, Z315, Z317, Z318 e Z323.

Il biglietto ricaricabile

Sempre dal 7 maggio NET dice addio al biglietto usa e getta: arriva RicaricaMi, il nuovo ticket pratico e veloce che consente di ricaricare in un unico biglietto fino a 30 viaggi senza costi aggiuntivi. Il biglietto non è nominativo e può essere usato da persone diverse ma non contemporaneamente. L’obiettivo è quello di evitare il più possibile lo spreco dei biglietti a perdere e di carta in una importante visione concreta di sostenibilità ambientale, incoraggiando il passeggero a ricaricare il biglietto anziché buttarlo dopo un singolo viaggio. Il ticket può essere acquistato o ricaricato nei punti vendita autorizzati come bar, edicole o tabacchi.