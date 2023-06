All'Asst Brianza la biologia molecolare è al top per la cura dei tumori

All’ospedale di Vimercate l’Anatomia patologica fa passi da gigante, soprattutto in strumentazione tecnologica, con l’arrivo di apparecchiature di ultima generazione che normalmente sono in dotazione nelle maggiori strutture oncologiche italiane.

“Per essere più precisi – spiega Giorgio Bovo, direttore della struttura – ci occupiamo di diagnostica molecolare somatica ovvero di diagnosi, di studio del Dna e Rna (gli acidi nucleici presenti nelle nostre cellule), di verifica delle alterazioni presenti a livello delle cellule tumorali per determinare interventi terapeutici più mirati e personalizzati”. A ciò che è già operativo da un paio di anni si è affiancata la tecnologia NGS (Next Generation Sequencing) che permette di sequenziare e valutare ampie regioni del Dna e con una sola analisi individuare più bersagli che possono essere colpiti con i farmaci oncologici.

I dottori Cristina Arosio e Giorgio Bovo

Sono procedure messe in campo grazie alla competenza e alla professionalità di una news entry nell’organizzazione diretta da Bovo: Cristina Arosio, dirigente biologa, specialista in genetica medica che ha operato, prima di giungere in via Santi Cosma e Damiano, nel Consorzio per la Genetica Molecolare Umana di Monza. “Oggi con l’utilizzo della biologia molecolare – precisa la specialista- siamo in grado, anche a Vimercate, per l’intera Asst, di fornire indicazioni sempre più specifiche per le strategie terapeutiche dei clinici”.

Attualmente la struttura di analisi diagnostica è impegnata in modo particolare sui tumori solidi. “Ci stiamo attrezzando altresì – aggiunge Cristina Arosio - per l’analisi di due geni, BRCA 1 e BRCA 2, le cui mutazioni o anomalie presentano un rischio maggiore e più elevato di sviluppare un tumore al seno e all’ovaio”.