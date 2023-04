Black out in autodromo, disagi e una sessione delle qualifiche saltata

Black out elettrico e slittamento del programma di gara, con qualche disagio per gli spettatori. A causa delle abbondanti piogge che si sono riversate su Monza e sulla Brianza tra giovedì e venerdì, in autodromo domenica si sono verificati alcuni problemi di fornitura delle rete elettrica che hanno avuto ripercussioni sull'attività.

"L'autodromo di Monza si scusa con il pubblico, gli addetti ai lavori e gli organizzatori di SRO per i disagi causati da un blackout elettrico che ha rallentato l'attività in pista. Si sono manifestati problemi di fornitura della rete esterna tra giovedì e venerdì che si sono reiterati nel corso del weekend, e i reparti tecnici dell'Autodromo sono da allora in campo per risolvere la problematica. Continuerà la sorveglianza degli impianti per garantire il regolare svolgimento delle competizioni" si legge in un messaggio pubblicato attraverso i canali social del circuito monzese.

Nel weekend in autodromo si è svolta la prima gara stagionale del 2023 Fanatec GT World Challenge Europe che ha visto radunarsi nell'impianto monzese 30mila spettatori. Ma il programma di gara nella giornata di domenica 23 aprile ha subito qualche slittamento proprio a causa di disservizi della rete elettrica. La problematica, secondo quanto al momento emerso, sembra essere connessa ai disagi causati dalle abbondanti precipitazioni che si sono riversate a Monza e non solo tra le giornate di giovedì e venerdì. Dopo alcune problematiche riscontrate nella notte tra sabato e domenica che hanno tenuto impegnato il reparto tecnico con interventi sulla rete per tutta la notte, nella mattinata di domenica la corrente elettrica - come spiegato dall'impianto - risulta sia stata ripristinata più volte fino alle 9.30. Nel corso della mattinata poi si sarebbe verificato un nuovo calo di circa una mezz'ora e poi la situazione sarebbe invece tornata alla normalità.

Tutto questo si sarebbe verificato mentre erano in corso le qualifiche ed è stato così necessraio annullare terza sessione per ripristinare la rete con una modifica di un quarto d'ora al programma. La redazione di MonzaToday ha contattato il gestore del servizio elettrico per avere chiarimenti in merito a quanto accaduto così da contestualizzare l'episodio e le cause all'origine del blackout e siamo in attesa di aggiornamenti.

La gara

La gara è stata comunque un grande successo di pubblico. Il Fanatec GT World Challenge Europe powerd ha portato all’Autodromo Nazionale Monza 30mila spettatori per i tre giorni culminati nella 3 ore della serie continentale che ha visto trionfare la BMW M4 GT3 numero 98 del team Rowe Racing guidata da Yelloly-Eng-Wittmann: il trio anglo-tedesco, scattato dalla pole position, dopo 94 giri, percorsi in 3h01’ 22”674, alla media di 180,3 km/h ha preceduto di 13”557 i compagni di scuderia Harper-Hesse-Verhagen e di 20”187 la Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 del team Iron Lynx condotta da Bortolotti-Caldarelli-Pepper.

Nelle altre categorie si sono imposti: Hofer-Baert-Soulet (Audi R8 LMS evo II Gt3), settimi assoluti, nella categoria Gold; Hezemans-Dejonghe-Hutchinson Audi R8 LMS evo II Gt3) nella Silver (16esimi al traguardo) e Bachler-Malykhin-Sturm (Porsche 911 Gt3 R -922) nella Bronze (15esimi assoluti).

Sfortunata l’avventura di Valentino Rossi, protagonista indiscusso del fine settimana monzese e seguito da tantissimi tifosi che esibivano su magliettine e cappelli il suo caratteristico 46. Il 9 volte campione del mondo di motociclismo, che scattava in prima fila con la BMW M4 GT3 del team WRT, condivisa con Farfus e Martin, è stato protagonista di un dritto alla prima variante per un problema all’antistallo, dopo che nelle fasi iniziali aveva mantenuto la seconda posizione, perdendo terreno. Poi il team è stato costretto a ritirare la vettura danneggiata dopo una foratura mentre alla guida c’era Farfus.

Nelle Eupean GT4 si sono imposti Lariche-Consani (Audi R8) e Schrey-BMW M4 GT4), mentre nella GT2 le vittorie sono andate a Beltoise (Audi R8 LMS GT2 - LP Racing) e a Longin (Audi R8 LMS GT2 - PK Carsport). Nella Clio Cup Series, con una griglia di partenza da oltre 50 vetture, doppietta per Gabriele Torelli (Rangoni Corse).