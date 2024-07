I guai giudiziari di Morgan bloccano anche l'uscita del singolo "Cuore in polvere"

“Federico Paciotti e il suo staff hanno deciso, di comune accordo, di sospendere l’uscita prevista per venerdì 12 luglio del brano “Cuore in polvere”, scritto e composto da Morgan, dati i recenti sviluppi della vicenda giudiziaria che vede coinvolto quest'ultimo”. Questa la breve comunicazione inviata dall’agenzia del cantante, che appena 13enne conquistò il successo con i Gazosa e che oggi è un tenore noto e apprezzato.

L’artista, insieme al suo team, ha deciso però di rinviare l’uscita, prevista per oggi, del singolo che era stato scritto dal monzese Marco Castoldi, in arte Morgan. Troppo grande il polverone che negli ultimi giorni si è sollevato intorno al cantautore. Morgan è stato accusato di stalking da Angelica Schiatti con la quale il cantante nel 2014 aveva avuto una relazione. Nel 2020 lei ha denunciato il cantante e ottenuto l'attivazione del codice rosso. Pur avendo subito una perquisizione, Morgan ha continuato comunque a inviare alla donna messaggi con la minaccia di pubblicare video erotici che lei gli aveva mandato tempo prima. Inoltre, in una chat di gruppo chiamata "InArteMorgan", il cantante aveva scritto: "E adesso per la gioia di tutti i se*aioli del mondo vi sparo una tripletta di video porno di A. che vi mettono a posto per qualche anno". E a chi gli faceva notare che un gesto simile configura reato: "Non posso condividere con qualcuno un po' di santa troi*ggine di una tr*a che ha fatto la tro*a perché è tro*a e sa fare solo la tro*a?".

Angelica, intanto, per paura di Morgan si era trasferita in casa del padre, mentre lui contattava la madre di lei con l'accusa di averla manipolata e anche alcune amiche di lei. In un messaggio sosteneva che lei tradisse il fidanzato, il cantante Calcutta, con lui e altri uomini. Nel 2021 Morgan arrivò ad assoldare anche due ragazzi siciliani per pedinare lei e il suo nuovo fidanzato. I due si recarono a Milano e poi a Bologna, trovarono la casa in cui abitavano e mandarono una foto dell’abitazione. Alla fine non ci parlarono ma le inviarono comunque alcuni messaggi.

Morgan ha contattato via Telegram anche lo stesso Calcutta: "Ehi piccola mer*ina secca. Quando il tuo piccolo ca*zo non verrà più succhiato dalla mia donna te lo metterà in culo quello di un ne*ro gigante", uno dei messaggi. Inoltre Morgan ha affittato anche una casa a pochi metri dall'abitazione di Angelica. Ciononostante, i giudici non emetteranno mai divieti di avvicinamento.