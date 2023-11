L'Arengario illuminato da centinaia di candele: ecco quando e per quale motivo

Monza scende in piazza in memoria di tutte le vittime transgender. E lo fa accendendo centinaia di candele per ricordare le 392 persone (ultimo dato certificato l’11 novembre 2023) che sono morte nel mondo per transfobia. La manifestazione si svolgerà il 20 novembre alle 20 in piazza Roma ed è stata organizzata da Brianza Oltre l’Arcobaleno (Boa) in occasione del Transgender Day of Remembrance, una ricorrenza che si celebra ogni anno per ricordare le vittime dell’odio e del pregiudizio nei confronti delle persone transgender.

Una manifestazione nata negli Stati Uniti nel 1999 nel ricordo di Rita Hester, assassinata a coltellate nel suo appartamento di Boston. Un anno dopo, a San Francisco, Gwendolyn Ann Smith, attivista trans, il 20 novembre organizzò una veglia a lume di candela. Una commemorazione che ogni anno viene ripetuta il 20 novembre in tutto il mondo. E anche quest’anno Brianza Oltre l’Arcobaleno invita gli attivisti (ma non solo) a partecipare alla cerimonia. Durante la veglia verranno letti i nomi e le storie delle vittime e verranno accese le candele proprio per ricordare quelle vite che sono state spente a causa dell’odio transfobico.

Ad oggi sono 392 le vittime morte non solo a causa della violenza omicida. Vittime anche in carcere o per suicidio. Il Paese dove si registrano maggiori morti è il Brasile dove sono state contate ufficialmente 107 vittime (in Italia 7). La vittima più giovane aveva solo 11 anni e i minorenni morti per transfobia sono 23.

“Rispetto allo scorso anno - precisano da Boa - c’è una lieve diminuzione di 3 persone. Ma questo non è indice di minor violenza, ma che non sono state registrate tutte le persone uccise. Questo succede perché spesso si tratta di persone che vengono isolate, che non hanno nessuno accanto che possa denunciare la loro scomparsa; oppure le notizie vengono fornite dai media misgenerando le persone trans e non riconoscendo il loro genere di elezioni e quindi diventa difficile identificarli come morti per trans fobia”.

“Il lavoro che fanno le associazioni di annotare quanti più casi di transfobia a livello mondiale è encomiabile - aggiungo gli organizzatori della manifestazione monzese -. Purtroppo, però, non si è ancora in grado di poter registrare correttamente le vere stime di vittime di transfobia ogni anno. Secondo alcuni calcoli fatti dai siti ufficiali gli anni passati, si potrebbe benissimo moltiplicare il numero dei casi conosciuti per 10 ed ottenere un numero molto più veritiero sulle persone colpite a morte per transfobia. Così facendo, quest’anno possiamo dire che il numero approssimativo di morti a causa transfobica siano pari a circa 3920, e sarebbe comunque un numero in difetto e non in eccesso. È per questo che, anche quest’anno, celebriamo il TDoR. Ma è anche per questo che lanciamo nuovamente il solito appello: combattiamo unit? per raggiungere insieme l’obiettivo di ottenere diritti inalienabili per tutt?. Specialmente adesso, che sempre più governi di destra integralista e oscurantista stanno ottenendo consenso in tutto il mondo".