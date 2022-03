I monzesi bocciano il primo giorno della nuova raccolta differenziata

Il primo giorno della nuova raccolta differenziata monzese è da dimenticare. Almeno così raccontano i social e le segnalazioni giunte alla redazione di MonzaToday. Bidoni e sacchi dell'immondizia in bella vista, che intralciano il passaggio dei pedoni e soprattutto delle persone con difficoltà motorie o delle mamme con passeggini e carrozzine. Pranzo in centro all'aperto con vista immondizia. Così è andato il primo giorno del nuovo sistema di raccolta differenziata (e soprattutto di nuovi orari di esposizione dei rifiuti) a Monza.

Martedì 1 marzo c'è stato il debutto. Già la mattina le segnalazioni di diversi cittadini (e anche amministratori di condominio) che lamentavano "una città che sembra una grande discarica. Rifiuti di tutti i generi e colori ammucchiati davanti ad ogni casa". Ma i problemi e le segnalazioni sono fioccate soprattutto nel pomeriggio: da ieri, infatti, in centro l'esposizone dei rifiuti avviene durante la pausa pranzo (se i negozianti non vogliono tornare la sera dopo le 23). Sacchi e cartoni accatastati. Ma il problema riguarda anche chi decide di pranzare all'aperto, ai tavolini dei bar e dei locali del centro. Segnalazioni di clienti che hanno mangiato con il via vai di mezzi degli operatori dell'Impresa Sangalli. Una situazione che non riguarderebbe però solo il centro storico.

Ieri pomeriggio un nostro lettore ha fatto un giro per il centro, fotografando i numerosi sacchi accatastati. "Gli operatori poi passano velocemente a ritirare i sacchi, ma il problema riguarda proprio l'orario di esposizione dei rifiuti. In pieno giorno, in pausa pranzo, con persone sedute ai tavolini circondati da sacchi dei rifiuti e dai cartoni. E lo stesso vale per chi passeggia a quell'ora per le vie del centro storico. Non è assolutamente un bello spettacolo e un bel biglietto da visita per la nostra città. Sarebbe meglio posticipare l'esposizione in serata, e soprattutto non tutti i giorni". Ieri alle 16.15 un lettore ci ha inviato alcune foto di rifiuti ancora accatastati in via Italia.

Il problema, infine, è anche la maleducazione di alcuni cittadini e imprese di pulizie che alle 16.30 avevano già esposto i rifiuti in strada.