Ambulanze con telecamere, e bodycam sulle divise dei soccorritori: ecco perché

Le ambulanze in servizio in Lombardia saranno dotate di telecamere e sulla divisa dei soccorritori, come già avviene per alcune polizie locali, compare anche la bodycam. L'annuncio questa mattina: il Pirellone ha stanziato un milione e 500mila euro per l'acquisto e l'installazione di telecamere sui mezzi di soccorso sanitario e bodycam agli operatori in servizio. Il bando è stato presentato dal presidente Attilio Fontana, dalla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, dall'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, e dal direttore generale di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) Alberto Zoli.

L'obiettivo è incrementare il livello di sicurezza dei mezzi e del personale. Verranno installati circa 850 tra dashcam e bodycam sui mezzi di soccorso avanzato di tutta la Lombardia, cercando così di invertire il dramma delle aggressioni nei confronti dei soccorritori che negli ultimi anni anche in Lombardia sono in costante aumento (33 nel 2020, 45 nel 2021, e 28 primo semestre del 2022).

"È un progetto che va nella direzione di tutelare gli operatori sanitari che tutti i giorni si trovano ad intervenire in differenti e difficili contesti - spiega Fontana -. Le videocamere fisse e le bodycam avranno infatti un duplice ruolo: non solo di 'documentazione' di episodi di aggressione, ma anche di prevenzione e di dissuasione da eventuali comportamenti violenti. Questo bando conferma la forte attenzione di regione Lombardia verso il personale sanitario. L'obiettivo è rendere migliori e sicure le condizioni di lavoro del personale".

"Si tratta di una integrazione virtuosa tra sicurezza e sanità molto utile a chi quotidianamente opera nelle ambulanze - ha aggiunto Moratti -. L'attenzione verso il personale sanitario è alta e costante, la somma stanziata va in questa direzione. Le aggressioni al personale medico e ausiliario in questi ultimi anni sono aumentante e la presenza telecamere e bodycam serve anche in funzione preventiva".

"Somme significative messe a disposizione dall'assessorato alla Sicurezza a tutela di cittadini e operatori sanitari - conclude De Corato -. Le telecamere hanno anche un forte valore 'dissuasivo' e tutelano fortemente chi quotidianamente, con sacrifici enormi, è al servizio dei cittadini. Ringrazio Areu e i soccorritori per il costante servizio offerto. Regione Lombardia è particolarmente attenta alla sicurezza del personale".