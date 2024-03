Bollette pazze, "Da 250 euro a 975 per lo stesso periodo". Lo sfogo di Mara

Una storia che arriva dalla Brianza (da un paese in provincia di Erba) in cui purtroppo si possono rispecchiare in molti. Parliamo di bollette con questa segnalazione arrivata ai colleghi di QuiComo.

"Il bimestre precedente (settembre e ottobre 2023) avevo speso 40 euro di gas, poi la mazzata: 975 euro per novembre e dicembre 2023. Sicuramente mi aspettavo la bolletta più alta perché ho acceso i riscaldamenti ma lo scorso anno (2022) per gli stessi mesi di novembre e dicembre avevo speso 250 euro. Il mio stipendio è di circa 1.500 euro. Fate voi due conti". È il duro sfogo di Mara, che abita nell'erbese e che è disperata.

Mara racconta cosa è successo: "Le bollette le ricevo e pago online. Sono intestate a mio marito che vive gran parte del tempo all'estero per lavoro. Quando sono andata a consultare il sito clienti Enel online mi è preso un colpo: 975 euro per due mesi, per un appartamento medio e io non sono certo quella che tiene i caloriferi a manetta. Vivo praticamente da sola. Sono riuscita a capire cosa fosse successo dopo tante telefonate: ad aprile 2023 era arrivata (così dicono) una mail sulla posta di mio marito dove parlavano del passaggio al mercato libero. Non avendo visto la mail, ci hanno spiegato che siamo passati direttamente alle tariffe in vigore. Ancora oggi non ho chiaro tutto il procedimento che mi ha portato da 250 a quasi 1.000 euro. Se cambiano le tariffe e si alzano e perdi una mail sei fregato, per abbassarle invece devi fare un nuovo contratto con tutti i tempi che ne conseguono!

Per sbloccare la situazione ho dovuto fare i salti mortali. Non mi conveniva passare a un altro operatore perché ci vogliono almeno 40 giorni che significava dover pagare anche i mesi più freddi (gennaio e febbraio 2024) con quelle tariffe assurde. La sola cosa che ho potuto fare è stata passare sempre a Enel ma mercato libero perché in questo modo il passaggio era veloce e già dalle prossime bollette avrei usufruito delle tariffe meno onerose. Quello che mi ha offerto Enel non è proprio il massimo ma serve a tamponare la situazione. Però mi hanno fatto capire che se dopo l'inverno cambio operatore e poi torno da loro mi possono fare tariffe agevolatissime. Alla mia domanda sul perché non potessero farmele subito, la risposta è stata: il mercato libero funziona così.

Tra cose non chiare, tariffe variabili e scarsa comunicazione a chi conviene questa cosa del mercato libero? Non di certo a noi poveri utenti."

Voi avete avuto bollette nella norma o, come in questo caso, quasi quadruplicate?