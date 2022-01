Bollettino covid: 17mila casi in Lombardia e 61 morti, crescono i ricoveri

A fronte di 86.367 tamponi sono 17.581 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia lunedì 10 gennaio. A Monza e Brianza i nuovi contagi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono stati 1.497. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono due in più rispetto al dato di domenica, con un totale di 246 persone. I ricoverati non in terapia intensiva 2.999, con 112 pazienti ospedalizzati in una sola giornata.

Alto anche il numero dei decessi: in un giorno sono stati 61 i morti accertati con il totale delle vittime che in Lombardia che da inizio pandemia ha raggiunto quota 35.464.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 7.355 di cui 2.733 a Milano città;

Bergamo: 1.837;

Brescia: 1.725;

Como: 513;

Cremona: 324;

Lecco: 295;

Lodi: 338;

Mantova: 349;

Monza e Brianza: 1.497;

Pavia: 735;

Sondrio: 535;

Varese: 1.559.