Previsioni traffico, bollini rossi e neri: come evitare le code (e quando partire) quest'estate

In vista degli spostamenti verso le località turistiche da Monza e dai capoluoghi lombardi - anche di transito da e verso altri Paesi - Viabilità Italia ha predisposto il calendario contenente le previsioni di traffico e i divieti di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate relativi ai mesi di luglio e agosto 2024.

"Come di consueto, si raccomanda a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé e dei passeggeri con l'uso delle cinture di sicurezza dei posti anteriori e posteriori", si legge in una nota della polstrada.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del Cciss (numero gratuito 1518, siti e app), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai. La polizia ha diffuso il calendario di luglio 2024: il 14, il 21 e il 28 è caldamente sconsigliato muoversi, visto il traffico intenso "con possibile criticità". In agosto, poi, sono previsti i bollini neri.

Sette consigli per un viaggio sicuro

1. Controlla i pneumatici: verifica la pressione e l'usura dei pneumatici, inclusa la ruota di scorta.

2. Livelli dei fluidi: controlla e, se necessario, rabbocca olio motore, liquido refrigerante, liquido dei freni, e liquido lavavetri.

3. Luci: controlla tutte le luci esterne e interne, inclusi fari, luci di posizione, indicatori di direzione e luci dei freni.

4. Tergicristalli: Assicurati che le spazzole dei tergicristalli siano in buone condizioni e che il liquido lavavetri sia pieno.

5. Documenti: assicurati di avere con te tutti i documenti necessari, come patente, libretto di circolazione, numero di assicurazione e, se necessario, il certificato di revisione

6. Kit di emergenza: porta con te un kit di emergenza che includa triangolo, giubbotto riflettente, cavi per la batteria, torcia e kit di pronto soccorso.

7. Pianificazione del percorso: pianifica il percorso in anticipo e verifica le condizioni del traffico e del meteo.