Sul ciglio della strada spunta una "bomba": artificieri al lavoro

Un oggetto del tutto simile a un ordigno bellico è stato trovato in via Benedetto Croce a Senago (in zona Parco delle Groane) nella serata di lunedì 9 gennaio. L'oggetto è stato controllato a vista dai carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, in vista dell'intervento dei militari del genio guastatori di Cremona.

È stato un passante a notare l'oggetto sul margine erboso della strada e a segnalare la sua presenza alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che la prima cittadina, Magda Beretta e alcuni assessori. L'area è stata transennata dai tecnici del comune e sorvegliata.

Secondo quanto trapelato l'oggetto ritrovato ha le sembianze di una bomba da mortaio da 81 millimetri. Non è ancora chiaro come sia finita sul ciglio della strada, non è escluso che sia stata abbandonata da qualche persona che volesse liberarsene.