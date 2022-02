L'area brianzola che verrà bonificata grazie ai fondi del Pnrr

L'ex area Lombarda Petroli sarà bonificata. L'annuncio direttamente dal Ministero della transizione che ha inserito tra i cosiddetti "siti orfani " (cioè i luoghi contaminati o potenzialmente contaminati per i quali nessuno, per varie ragioni, si è finora fatto carico della bonifica) anche l'area della ex Lombarda Petroli di via Sanzio a Villasanta.E proprio l'ex area industriale svetta in cima alla classifica delle 42 aree da bonificare (di cui 7 nella provincia di Monza e Brianza).

"Questo rappresenta una grande opportunità per il territorio, in quanto l’elenco è stato stilato proprio con l’obiettivo di finanziare la riqualificazione ambientale - fanno sapere dal Comune con una nota stampa - Il Piano nazionale ripresa resilienza dedica ai siti orfani un apposito capitolo, all’interno della “Missione M2”, nella sezione “Tutela del territorio e della risorsa idrica. A fronte del provvedimento del Ministero, il Comune di Villasanta e Regione Lombardia si sono attivate e stanno lavorando proprio in queste settimane per coordinare l’azione e gestire l’iter procedimentale che porterà all’attuazione della bonifica".

L’area interessata dal procedimento non corrisponde all’intera estensione dell’ex Lombarda Petroli, ma ai lotti B,C e D. I lotti A1 e A2 sono già stati bonificati (si tratta dei capannoni industriali di Immobiliare Villasanta, nella zona verso viale Monza). Ancora privo di bonifica e di progetti è invece il lotto E, quello che ospita gli impianti dell’ex raffineria.

“L’inserimento dell’area Lombarda Petroli al primo posto della graduatoria non è un caso fortuito ma è il frutto di anni di lavoro per l’Amministrazione e gli uffici - dichiarano l'assessore all'ambiente Gabriella Garatti e quello all'Urbanistica Carlo Sormani -. Fin dal 2014, il Comune ha convocato conferenze di servizi e tavoli tecnici finalizzati a promuovere l’iter della bonifica. Un’azione, questa, che ha coinvolto le istituzioni superiori (Provincia, Regione, Ministero) e gli enti competenti Ats, Arpa, Agenzia delle Dogane, Brianzacque, ATO Monza e Brianza. Tutti questi sforzi, che negli anni sono forse sembrati passaggi burocratici con poche concrete conseguenze, oggi mettono Villasanta nelle condizioni di poter cogliere una opportunità unica per il territorio”.