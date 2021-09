Bonus affitto per le famiglie messe in ginocchio dal covid: ecco chi può richiederlo

Bonus affitto fino a 1.500 euro per le famiglie in difficoltà. Il bonus viene erogato dal Comune di Monza alle famiglie messe in ginocchio dall’emergenza sanitaria. La richiesta del contributo una tantum esclusivamente on line, a partire da lunedì 20 settembre.

Il Comune di Monza ha stanziato 658.352 euro. I bonus verranno erogati fino ad esaurimento fondi. Il bando sarà disponibile da settimana prossima sul sito del Comune (nella sezione servizi on line).

Chi può chiedere il contributo

Il bonus è riservato ai titolari di regolare contratto di locazione sul libero mercato (compresi quelli a canone concordato) che si trovano in difficoltà con il pagamento della rata anche a causa dell'emergenza sanitaria. È previsto un contributo fino a quattro mensilità del canone, e comunque non superiore a un totale di 1.500 euro. Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario dell’immobile (anche in più tranche).

Il bando è rivolto ai cittadini residenti a Monza che non siano proprietari di un immobile in Lombardia, che risiedano da almeno un anno nell’alloggio in affitto oggetto del contributo e che abbiano un’attestazione Isee fino a 26mila euro. Occorre, inoltre, non essere sottoposti a procedure di sfratto. Potrà presentare domanda anche chi ha ricevuto il contributo nel 2020.

I criteri di assegnazione

Il bando ha, inoltre, definito i criteri preferenziali collegati alla crisi dell’emergenza sanitaria per la concessione del contributo: perdita del posto di lavoro; consistente riduzione dell’orario di lavoro; mancato rinnovo di contratti a termine; accordi aziendali e sindacali; cessazione di attività libero-professionali; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare.

Richieste esclusivamente on line

Le domande dovranno essere presentate in modalità digitale tramite portale internet dedicato sul sito del Comune di Monza (www.servizionline.comune.monza.it). Dovranno essere trasmessi i seguenti documenti: copia del documento di identità del richiedente, copia del contratto di locazione regolarmente registrato, dichiarazione del proprietario dell’immobile, eventuale documento comprovante la riduzione del reddito del richiedente/nucleo familiare. Per informazioni e supporto nella coimpiulazione delle domande rivolgersi all'Ufficio Alloggi - Agenzia per l’Abitare (039/2832836 – 039/2832842 – 039/2832862 – email: abitazioni.comunali@comune.monza.it).

"Nel 2020 erogato un milione di euro per sostenere gli affitti"

“Con questa misura - affermano il sindaco Dario Allevi e l’assessore alle Politiche Sociali Désirée Merlini - vogliamo continuare a dare risposte concrete a tutti coloro che hanno toccato con mano gli effetti devastanti della pandemia; a chi non ha più potuto lavorare e, quindi, ha subito un crollo verticale del proprio reddito e a quelle famiglie che hanno dovuto soffrire la perdita di una persona cara o il suo ricovero. Nel corso del 2020 abbiamo erogato circa un milione di euro a 683 famiglie. L’altro obiettivo che questa misura si prefigge è contenere i procedimenti di sfratto per morosità da parte dei proprietari, con un’attenzione particolare verso quelle categorie di persone che tradizionalmente non accedono agli strumenti del welfare pubblico".