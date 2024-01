ISEE basso: tutti i bonus a cui si ha diritto

L'1 gennaio è entrato in vigore l'ISEE 2024. E, con esso, le misure destinate a chi ha un ISEE basso. Vediamole tutte.

Assegno di inclusione. In sostituzione del vecchio Reddito di cittadinanza, l'assegno di inclusione è destinato ai nuclei con ISEE uguale o inferiore a 9.360 euro e reddito familiare non superiore ai 6.000 euro annui (all'interno del nucleo è necessario che ci sia un minore, un over 60 o una persona con disabilità). Erogato per 18 mesi e rinnovabile per ulteriori 12, l'assegno si compone di 500 euro di base + 280 euro per l'integrazione dell'affitto. In caso di persone con più di 67 anni, l'importo è di 630 + 150 euro.

Supporto formazione e lavoro. La misura è destinata a persone con ISEE uguale o inferiore a 6.000 euro, e un'età compresa tra i 18 e i 59 anni. L'importo, pari a 350 euro al mese, per 12 mesi, viene riconosciuto ai disoccupati che percepivano il Reddito di cittadinanza e prendono ora parte a progetti di formazione e accompagnamento al lavoro.

Carta acquisti. Tra i bonus per chi ha un ISEE basso troviamo anche la Carta acquisti, con i seguenti limiti: ISEE fino a 8.052,75 euro per famiglie con minori di 3 anni, ISEE e redditi fino a 8.052,75 euro per cittadini tra 60 e 75 anni, ISEE fino a 8.052,75 euro e redditi fino a 10.737 euro per cittadini over 70. L'importo è di 80 euro a bimestre, e può essere usato per l'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità, o per il pagamento delle bollette.

Carta "Dedicata a te". Se l'ISEE è inferiore a 15.000 euro, e non si percepiscono altre misure a sostegno del reddito, è possibile ottenere la carta "Dedicata a te", con contributo una tantum di 382,50 euro da spendere per beni alimentari.

Bonus bollette telefoniche. Chi ha un contratto con TIM e un ISEE fino a 8.112,23 euro ha diritto a uno sconto del 50% sulla bolletta del telefono, e 30 minuti di chiamate gratis ogni mese.

Bonus bollette elettriche. Il cosiddetto "Bonus Sociale in Bolletta" è riservato alle persone con ISEE fino a 15.000 euro, che salgono a 30.000 in caso di quattro o più figli a carico.

Bonus gas. I nuclei familiari con ISEE fino a 9.530 euro, o fino a 20.000 euro con quattro o più figli a carico, hanno diritto a uno sconto annuo del 15% sulla bolletta del gas.

Bonus acqua. ISEE fino a 9.530 euro, o fino a 20.000 euro in caso di quattro o più figli a carico, danno diritto al Bonus acqua, che concede l'uso gratuito di 18,25 metri cubi d'acqua l'anno da moltiplicare per ogni componente del nucleo familiare.

Bonus asilo nido 2024. Anche per il 2024, torna il Bonus asilo nido. Gli importi sono i seguenti: 3.000 euro l'anno per ISEE fino a 25.000 euro, 2.500 euro l'anno per ISEE tra 25.001 e 40.000 euro, 1.500 euro l'anno per ISEE oltre i 40.000 euro.

Mutuo agevolato. I giovani fino a 36 anni con ISEE fino a 40.000 euro possono usufruire della garanzia sull'80% dell'importo del mutuo. La misura vale anche per le famiglie con almeno tre figli minori di 21 anni.

Assegno unico. L'assegno unico per i figli è stato confermato anche per il 2024. Senza limite di ISEE, l'importo va da un minimo di 57,02 euro a un massimo di 199,41 mensili (per un solo figlio). In caso di figli tra 18 e 21 anni, il range va dai 27 ai 98,86 euro.

Bonus affitti. Chi ha perso il lavoro o ha una grave patologia, in presenza di un ISEE fino a 7.086,94 euro può chiedere alle Regioni di avere accesso al Fondo per la Morosità Incolpevole, in caso non riesca a pagare l'affitto di casa.

Bonus tasse scolastiche. Le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro sono esonerate dal pagamento delle tasse scolastiche, per i figli al quarto e al quinto anno delle scuole superiori. Inoltre, sono attivi sconti sulle tasse universitarie statali (dall'80% per ISEE tra 20.000 e 22.000 euro, al 10% per ISEE tra i 28.000 e i 30.000 euro).

Bonus gite scolastiche. Un ISEE fino a 5.000 euro consente di ottenere un bonus fino a 150 euro per le gite scolastiche, riservato agli studenti delle scuole superiori (il bonus può essere richiesto fino al 15 febbraio).

Carta cultura. I ragazzi nati nel 2005, parte di nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro, hanno diritto alla Carta cultura dall'importo di 500 euro.

Conto corrente gratis. Chi ha un ISEE uguale o inferiore a 18.000 euro può aprire un conto corrente gratuitamente (ma ci sono limiti sul numero delle operazioni gratuite che si possono compiere).

Ticket sanitari gratis. I ticket sanitari sono gratuiti per minori di 3 anni e over 65 appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 36.151,98 euro (l'importo dell'ISEE si riduce in caso di disoccupati e pensionati over 60 che percepiscono la minima).

Bonus animali domestici. Chi ha un ISEE fino a 16.125 euro, e un'età superiore ai 65 anni, può detrarre il 19% delle spese sostenute per gli animali domestici.

Bonus psicologo. Il bonus psicologo, pari a un massimo di 50 euro per seduta, è riconosciuto nei seguenti limiti: 1.500 euro l'anno per ISEE fino a 15.000 euro, 1.000 euro l'anno per ISEE tra 15.000 e 30.000 euro, 500 euro l'anno per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.