Bonus psicologo è attivo: come fare domanda

Al via l'atteso bonus psicologo. Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato il decreto che lo attiva, grazie allo stanziamento di dieci milioni di euro. In cosa consiste e come fare domanda per ottenerlo? Ecco le risposte.

Nell'attesa che tutti i dettagli vengano pubblicati in gazzetta ufficiale, si sa già che a poter usufruire del bonus, che può arrivare fino a 600 euro, sarà chi ha Isee fino a 50mila euro. Il contributo, inoltre, che sarà attribuito in base alla fascia di reddito, dovrebbe essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della richiesta. A causa di quest'ultimo particolare, ci sono state non poche polemiche: perché il bonus potrà quindi coprire solo alcune sedute e, in generale, la maggior parte delle terapie psicologiche durano più di sei mesi.

Nel complesso, è stato calcolato che a beneficiare del bonus potrebbe essere una platea non particolarmente ampia, pari a circa 16mila persone. "È un primo passo - le parole di Speranza -. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo”.

Come funziona il bonus psicologo

Il bonus psicologo è stato inserito nel decreto 'milleproroghe' ed è destinato a chiunque soffra di un disagio psicologico o problemi di salute mentale, anche in riferimento agli strascichi del periodo pandemico e alla crisi economica. A quanto ammonta il bonus psicologo?

a 600 euro per chi ha Isee inferiore a 15mila euro

a 400 euro con Isee fra 15 e 30mila euro

a 200 euro con Isee fra 30 e 50mila euro.

Il sostegno, oltre a dipendere dalla fascia di reddito, potrà comunque essere di massimo 600 euro all’anno. Con Isee inferiore a 15mila euro si avrà il bonus fino a 50 euro a seduta, per un massimo di 600 euro; con Isee tra 15mila e 30mila euro il bonus sarà fino a 50 euro per ciascuna seduta, per un importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario; con Isee superiore a 30mila euro e non superiore a 50mila euro il bonus sarà fino a 50 euro per ciascuna seduta, per un importo massimo di 200 euro.

Come fare domanda per il bonus psicologo

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, Inps e ministero della Salute comunicheranno sui rispettivi siti la data a partire dalla quale fare domanda e la scadenza, che non sarà prima di 60 giorni. A quel punto per richiedere il bonus psicologo si dovrà fare domanda all’Inps; l’assegnazione avverrà sulla base dell’ordine di arrivo a partire dall’Isee più basso. Verranno poi pubblicate delle graduatorie e il bonus dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Se ottenuto, il contributo, che viene ricevuto sotto forma di codice da comunicare al professionista, potrà poi essere utilizzato con specialisti regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi e che abbiano aderito all'iniziativa. Un elenco degli psicologi disponibili ad accettare il bonus sarà pubblicato dal Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, oltre che in una sezione apposita sul sito dell'Inps.