Bonus Vacanze 2023, chi ha diritto ai 1.400 euro dell'Inps

Saranno pochi i fortunati che potranno godere di un cospicuo contributo per le loro vacanze.

L'Inps ha lanciato il bando di concorso bonus Estate INPSieme Senior. Ad usufruirne saranno 4mila pensionati, i loro coniugi e i figli disabili conviventi inseriti nell'attestazione ISEE. Il bonus potrà essere speso per i soggiorni al mare, in montagna, in città culturali, al lago, in campagna oppure alle terme, tra l'1 giugno e l'1 novembre 2023.

Per poter partecipare al bando è dunque necessario essere un pensionato a carico della Gestione Dipendenti Pubblici o della Gestione fondo ex Ipost, oppure aderente alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Inoltre, bisogna aver acquistato (o bisognerà acquistare) da un'agenzia viaggi oppure da un tour operator un pacchetto turistico presso una struttura in Italia. L’importo massimo del bonus è di 800 euro per soggiorni 8 giorni/7 notti, di 1.400 euro per soggiorni di 15 giorni.

Per fare domanda bisogna cercare “Estate INPSieme Senior” sul sito dell'Inps, cliccare su “Invio documentazione welfare - bandi Itaca, Collegi Universitari, Estate INPSieme Senior”, “Approfondisci” e “Utilizza il servizio”. Una volta loggati con lo SPID, si può avanzare la domanda.

Le domande devono essere effettuate dal 23 marzo alle 12.00 del 17 aprile. Entro il 18 maggio verranno pubblicate le graduatorie. I vincitori avranno tempo fino al 7 giugno per accettare il bonus-