Il comune brianzolo dove c'è una biblioteca "diffusa" nelle piazze e nei negozi

Giussano, comune di lettori. Tanto che i libri non si prendono solo in biblioteca, ma anche nelle piazze, lungo le strade e persino nei negozi. Naturalmente a costi zero. A Giussano parte un progetto di bookcrossing diffuso così da avvicinare al mondo dei libri un pubblico sempre più ampio, oltre a coloro che già abitualmente frequentano la biblioteca civica.

Sta per entrare nel vivo il “Bookcrossing diffuso”, la seconda delle sette azioni di “La Città dei Libri”, il progetto di promozione alla lettura redatto dal comune di Giussano e finanziato con 20mila euro dalla Fondazione Cariplo che ne ha riconosciuto la valenza culturale, ludica e inclusiva. Il progetto prevede diverse iniziative di promozione ed avvicinamento alla lettura che verranno realizzate uscendo dai canoni e dai luoghi tradizionali. In diversi punti strategici della città verranno posizionati corner di book crossing, creando così presidi culturali. L’idea nasce dall’ottimo riscontro che negli anni hanno ottenuto le casette dei libri allestite in piazza San Giacomo e di fronte alla chiesa di Birone, e che mira ad aumentare la possibilità di scambio di libri.

“Chi volesse far parte della rete di Bookcrossing diffuso sul territorio - spiega Sara Citterio, assessore alla Cultura - deve semplicemente individuare all’interno del proprio spazio un angolo dedicatoin cui collocare alcuni libri che saranno gratuitamente forniti dall’assessorato”. I negozi e le associazioni che aderiranno all’iniziativa verranno mappate e segnalate di volta in volta sui canali social del comune di Giussano e della biblioteca civica, oltre che nella sezione del sito del comune dedicata all’iniziativa “La città dei libri”. Per aderire all’iniziativa è possibile scrivere all’Ufficio Cultura all’indirizzo mail cultura@comune.giussano.mb.it al quale potranno essere richiesti ulteriori dettagli in merito all’iniziativa.