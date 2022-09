Apre il bosco fiorito con piante mangia smog e le casette per gli insetti impollinatori

Un boschetto nel cuore del quartiere, proprio vicino alla grande arteria stradale dove ogni giorno transitano migliaia di auto. Un bosco come Jajo - il giovane al quale è intitolato - tanto amava con piante, arbusti e soprattutto le casette per gli insetti impollinatori.

Un sogno che è diventato realtà. Si tratta del 'Boschetto fiorito Bella Jajo' realizzato accanto al centro civico LibertHub di Monza. L'area verde lungo viale Libertà è stata piantumata alla fine del 2021 e questa estate sono arrivati fiori e frutti che hanno così iniziato ad impattare la CO2. Ora è stato ultimato con gli arbusti fioriti e gli hotel per gli insetti impollinatori.

Il bosco verrà inaugurato mercoledì 28 settembre alle 18 alla presenza, non solo delle autorità, ma anche dei genitori di Jajo (al quale il boschetto è stato inaugurato) e dei suoi tantissimi amici. L'idea del progetto nasce proprio dall'esperienza di vita di Jajo (all'anagrafe Jacopo) Abramo giovane monzese che nel 2018, all'età di soli 24 anni, è morto a causa di un tumore. I suoi genitori hanno fondato un'associazione che porta il suo nome e che, soprattutto, porta avanti i progetti ambientalisti che il giovane studente in Ingegneria energetica all'università Milano Bicocca aveva abbracciato. E che purtroppo, per un tragico destino, non è riuscito a concludere.

Il boschetto, sponsorizzato dalla Regione Lombardia, è formato da piante mangia smog e da altre piante mellifere. Piante che quando fioriscono producono fiori ‘utili’ agli insetti impollinatori. Una boccata di ossigeno in un quartiere che da decenni paga lo scotto di essere attraversato dal vialone che da Villasanta e Concorezzo porta in centro. Un viale Libertà attraversato ogni giorno da migliaia di auto e che, soprattutto nelle ore di punta, creano un lungo lentissimo serpentone di smog che naturalmente impatta sul quartiere.

Un boschetto pensato soprattutto per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente. Infatti, oltre a diventare un delizioso angolo di verde per il quartiere dove Jajo era cresciuto, sarà anche meta per le scolaresche, in particolare i bambini delle scuole primarie. Verranno infatti organizzati laboratori e lezioni per educare i più piccoli al rispetto della natura.