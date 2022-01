Nasce il bosco (virtuale) per ricordare le vittime del dovere

Sarà un grande bosco, con tanti alberi, anche di specie diversa tutti accomunati da un'unica grande radice. Quella del ricordo di chi ha perso la vita per lo Stato.

Al via il progetto per la creazione del primo bosco dedicato alle vittime del dovere nate o morte in Lombardia. Un bosco che non si potrà percorrere, se non virtualmente.

Il progetto, promosso dall'associazione monzese Vittime del dovere, prevede infatti la creazione di un bosco virtuale dove verranno raccolte, raccontate e condivise le storie di esponenti delle forze dell'ordine e magistrati caduti nell'adempimento del proprio dovere. I nominativi dei caduti inseriti nella raccolta ufficiale sono presenti grazie all’attività svolta dall’associazione in collaborazione con la Regione Lombardia. Con dati aggiornati al 2020, che comprende le vittime del dovere nate o cadute in Lombardia.

Un importante lavoro di ricerca realizzato grazie alla collaborazione con il ministero dell’interno, il dipartimento della pubblica sicurezza e del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; del ministero della difesa, del comando legione carabinieri Lombardia; del ministero della giustizia, dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; del comando generale della guardia di finanza. I caduti sono tutti rappresentanti delle istituzioni che sono morti per mano della criminalità comune, criminalità organizzata, del terrorismo o a causa di particolari condizioni ambientali.

"L’albero rappresenta la vita e la sua perpetua rinascita; è il ponte tra la terra, dove affonda le proprie radici, e il cielo, verso cui la propria chioma tende - spiegano i promotori -. L’immagine dell’albero, che individua il singolo caduto, ha un fortissimo richiamo simbolico. Inoltre, ogni singolo corpo dello Stato è unico e presenta caratteristiche proprie. Ogni amministrazione è stata identificata da un bosco. Poiché tutti i rappresentanti delle istituzioni sono strettamente collegati gli uni agli altri dai medesimi valori ed agiscono in sinergia, attraverso la simbologia del bosco appaiono essere coesi e uniti, riconducendosi infatti ad un solo insieme di tante meravigliose eccellenze. Nel formato digitale è possibile accedere, nella homepage del sito, ad una variegata distesa arborea da cui è possibile esplorare i singoli boschi ed effettuare anche la ricerca per singolo nome. Nel sito è stato inserito anche un modulo di contatto, perché si possa rendere il portale interattivo, così da completare le informazioni con il contributo di chiunque sia interessato ad arricchire questo grande progetto, volto alla riscoperta della memoria di eroi del quotidiano",

L'obiettivo è ampliare il bosco virtuale arricchendolo con i nomi e le storie di tutte le vittime del dovere dal dopoguerra ad oggi.