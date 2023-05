Circolava con l'auto sequestrata: nei guai un 69enne

Circolava con l'auto già sequestrata ma è stato fermato e sanzionato dalla polizia locale. Che gli ha anche confiscato il veicolo.

E' successo nella mattinata di venerdì 5 maggio, durante la consueta attività di controllo del territorio, della pattuglia di pronto intervento della polizia locale lungo le strade di Bovisio Masciago. Gli agenti hanno infatti notato in via Bertacciola un veicolo con a bordo un uomo che circolava con un'andatura sospetta. Hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo e a seguito degli accertamenti è emerso che il conducente, un 69enne residente in città, stava circolando con l'auto priva di assicurazione.

Da un ulteriore e più approfondito controllo è emerso inoltre che la stessa auto era già stata sottoposta a sequestro a febbraio dalla polizia locale di Limbiate. Sempre per lo stesso motivo. Il trasgressore è stato dunque sanzionato sia per la circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro, sia che per la circolazione recidiva con veicolo privo di assicurazione. Al 69enne è stata infine ritirata la patente di guida, per la revoca, mentre la sua auto è stata definitivamente sequestrata al fine della confisca.