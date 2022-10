Nasce in Brianza la schiscetta sana, inclusiva ed ecologica

Pranzo fuori casa sano, inclusivo ed ecologico. La schiscetta adesso si trasforma diventando un pranzo completo ed equilibrato, ma dove si incontrano anche gusti e sapori di tradizioni e di culture diverse.

Questa la filosofia alla base del ‘Convivio Lunch Box’, una sorta di schiscetta progettata dalla Rete TikiTaka - Fondazione della Comunità Monza e Brianza dove si ritrovano e si combinano perfettamente i sapori e i piatti del mondo. Ogni box lunch comprende cinque elementi, cinque diversi sapori, cinque diverse pietanze che seguono le norme della dieta mediterranea.

Ogni schiscetta viene preparata utilizzando prodotti di stagione provenienti da una filiera certificata: un panificato della tradizione italiana o straniera (dalla focaccia alla piadina, dalla puccia al chapati), un primo a base di cereali (couscous, orzo, farro, miglio...), una porzione di verdure abbinata a della frutta secca e un dolce. Le box, che potranno essere declinate in versione vegana, senza glutine, halal, kosher (o altro a seconda delle necessità e delle preferenze), saranno accompagnate da acque colorate e aromatizzate.

Una schiscetta sana e inclusiva che i ragazzi della Rete prepareranno in occasione dei catering. Per adesso nel progetto sono coinvolti gli utenti delle cooperative Nuova Famiglia, Brugo, Solaris, Il seme e l’azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza, che collaborano con lo staff dello Spazio Rosmini di Monza, ma al progetto potranno partecipare tutte le realtà della Rete interessate.



Il concept nasce dall’idea di Eleni Pisano che collabora con la Rete TikiTaka – FCMB per lo sviluppo di format e progettualità che partono dal cibo. I valori che ispirano la lunch box sono gli stessi sui quali si fonda la Rete TikiTaka: la convivenza delle diversità, la cura, la ricchezza e la varietà di sfumature che caratterizzano e valorizzano le comunità territoriali.

"Crediamo che la convivialità sia la base della crescita, del confronto, delle relazioni umane e che il cibo accomuna tutti, ciascuno con la propria diversità e il proprio gusto. Condividendo punti di vista diversi, sapori e narrazioni è possibile, inoltre, provare ad avere stili di vita più consapevoli e sostenibili. E, allora, quale occasione migliore per intessere relazioni e fare rete se non condividendo un pasto?", si legge nella nota stampa di presentazione del progetto.

Il packaging innovativo, sostenibile e colorato utilizza scarti di produzione: è stato ideato in collaborazione con MCC S.r.l.(storica azienda di Brugherio specializzata in packaging che da annisostiene i progetti della Rete) che ne cura anche la produzione. La grafica è liberamente ispirata all’arte di RoyLichtenstein e rimanda alla vivacità cromatica dei tavoli tematici territoriali di TikiTaka – Equiliberi di essere. Per richiedere “Convivio Lunch Box” per il proprio evento bisogna inviare un'email a eleni.pisano@spaziorosmini.it.