Arrivano i mondiali della Brianza

Un torneo tutto brianzolo con squadre di giovanissimi che si sfideranno con i coetanei degli altri comuni. "I mondiali della Brianza stanno arrivando" annunciano gli organizzatori di BrianzaCup.

"Brianza Cup nasce con lo scopo di creare un torneo interamente dedicato ai comuni del territorio brianzolo e paesi limitrofi, in cui le squadre saranno interamente composte da giocatori under 25 residenti nel paese di appartenenza della squadra stessa. Ai singoli comuni (o frazioni), che potranno creare univocamente una sola squadra, sarà affiancata un'attività locale a sostegno dell'iniziativa, che andrà a rappresentare, insieme ai giocatori che scendono in campo, il luogo di appartenenza" si legge nel comunicato.

"L'idea è quella di creare attaccamento al proprio paese di provenienza e coinvolgimento diretto anche da parte di chi sostiene le squadre, proprio come accade durante i mondiali di calcio. Il torneo si svolgerà nelle due settimane a cavallo tra giugno e luglio a Giussano, nel Centro Sportivo Comunale Stefano Borgonovo. Il torneo di calcio a 7 prevede 12 squadre partecipanti che si affronteranno in una fase a gironi e, successivamente, nelle fasi finali che si concluderanno nella serata di domenica 9 luglio.