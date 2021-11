Ecco le farmacie della Brianza che fanno il vaccino anti covid

Adesso la vaccinazione anti covid si può fare anche in farmacia. Non in tutte, però. Come riferisce il sito di Ats Brianza nella provincia di Monza attualmente sono 42 le farmacie che hanno aderito alla campagna lanciata dal generale Figliuolo.

Ecco quali sono: a Monza la farmacia San Rocco, la farmacia Spina, la farmacia Manzoni, la farmacia Elvezia, la farmacia Predari; a Camparada la farmacia Ghiozzi; a Ronco Briantino la farmacia Ranieri; a Carate Brianza la farmacia Varisco e la farmacia Merati; a Caponago la farmacia Piva; a Cesano Maderno la Farmacia comunale, la Farmacia comunale numero 1, la Farmacia comunale numero 2, la Farmacia comunale numero 3, la farmacia Natale, la farmacia De Medici, e la farmacia Dante; a Brugherio la farmacia Centrale e la farmacia Moncucco; a Seregno la farmacia Sant’Agostino e la farmacia di Seregno San Salvatore; a Meda la Farmacia Comunale e la farmacia Pirovano; a Nova Milanese la farmacia Futura e la farmacia Nova; ad Arcore la Farma 4 e la farmacia La Ca’; a Concorezzo la farmacia Santa Rita; a Verano Brianza la farmacia Moderna; a Lissone la Farmacia comunale Lissone 4; a Limbiate la Farma Acquisition, la Farmacia comunale Limbiate, la farmacia Gallo; a Giussano la farmacia di Paina e la farmacia Robbiano; a Desio la farmacia San Carlo; a Barlassina la farmacia Alla Madonna; a Lesmo la farmacia di Lesmo; a Varedo la Farmacia comunale Varedo; a Lentate sul Seveso la farmacia Ventura; a Sulbiate la farmacia Campagner; e a Bovisio Masciago la farmacia San Martino.

Come riferisce il sito di Ats Brianza “Ciascuna farmacia metterà a disposizione un’agenda specifica organizzata secondo criteri condivisi con Regione Lombardia al fine di evitare lo spreco di dosi. Il cittadino che intende aderire dovrà prenotarsi direttamente presso la Farmacia aderente. Il vaccino fornito alle farmacie è il COMIRNATY (pfizer), a seguito della somministrazione della dose Booster verrà prodotto il green pass”.