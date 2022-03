Il cuore buono di Monza: oltre 100 famiglie pronte ad accogliere nuovi profughi

Questa sarà una domenica diversa per tante famiglie di Monza e Brianza. Una domenica di accoglienza, di sostegno, di generosità. Da una settimana decine di famiglie hanno aperto le porte della loro casa a mamme e bambini scappati dalla guerra in Ucraina. Tanti sono anche arrivati da soli e sono stati accolti da amici o parenti ucraini che già vivono in Brianza. Poi ci sono quelle 50 persone (tra cui alcuni bambini malati di cancro) arrivate martedì a Monza attraverso una immensa gara di solidarietà promossa dall'avvocato Agostino D'Antuoni. A Monza una fitta rete di associazioni e di enti stanno sostenendo questa gara contro il tempo per aiutare la popolazione dell'Ucraina.

In tanti sono pronti ad ospitare

"Ma siamo solo all'inizio - spiega l'avvocato D'Antuoni -. Il telefono del mio studio in questi giorni non ha mai smesso di squillare. E in pochissimi giorni ho raccolto personalmente l'elenco di un centinaio di famiglie tra Monza e la Brianza che mi hanno segnalato la loro disponibilità ad accogliere. Famiglie diversissime: con e senza figli, con una stanza o anche senza. Persone di tutte le estrazioni sociali che con un immenso senso di umanità mettono a disposizione il loro tetto e il loro cuore per accogliere queste giovani mamme e i loro bambini fuggiti dalla guerra".

I regali di alcuni commercianti

Nel frattempo alcuni commercianti hanno deciso di dare il benvenuto con doni. "Una macelleria ha confezionato pacchi di carne da distribuire alle famiglie che accolgono - aggiunge il legale -. Un negozio di abbigliamento del centro di Monza ha donato scatoloni di abiti alle mamme e ai bimbi giunti in Italia soltanto con uno zainetto". Sono tante le storie di solidarietà che negli ultimi giorni si stanno susseguendo. Il centralino dello studio dell'avvocato D'Antuoni è rovente. Ci sono persone e associazioni che hanno raccolto cibo e lo vogliono donare alle famiglie che ospitano, ucraini che vivono in Brianza che si vogliono mettere a disposizione come interpreti, volontari che sono pronti ad organizzare momenti di svago e di giochi per i piccoli distranedoli così da quello che hanno visto fuggendo dal loro Paese.

"Non c'è tempo da perdere: i russi sparano sui civili"

"C'è un cuore buono e immenso della Brianza che mi ha fatto commuovere e che mi dà la forza per proseguire in questa corsa contro il tempo per salvare più vite possibili - conclude -. Per portare in Italia non solo bambini malati di tumore, ma anche e soprattutto tanti civili e minori. La loro vita è appesa a un filo. Purtroppo più il tempo passa più diventa difficile far attraversare il confine. Ormai i russi sparano sui civili, sugli ospedali, sui bambini e non possiamo permetterci il lusso di perdere ancora tempo". D'Antuoni sta attendendo il via libera per far partire due pullman verso il confine a ritirare mamme e con bambini.