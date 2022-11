In Brianza quasi 58mila pazienti sono senza medico di base

Il numero non è ancora esatto ma stimato: entro la fine dell’anno, cioè entro poco più di un mese, saranno 57.677 i pazienti dell'Ats Brianza (che comprende i territori di Monza e Brianza e del lecchese) che rimarranno senza medico di medicina generale.

Il dato è stato diffuso proprio dall'Agenzia di tutela della salute (Ats Brianza) in occasione della conferenza stampa di presentazione dei dati in merito al problema (non solo brianzolo) della drammatica carenza del medico di famiglia. Un problema annoso che soprattutto recentemente ha visto un continuo aumento di medici che, raggiunta l'età della pensione, appendono il camice bianco al chiodo. Ma mentre un tempo quello che i nostri nonni chiamavano il medico della mutua era una professione ambita, oggi i giovani specialisti sembrano fuggire dagli ambulatori e preferire il lavoro in corsia.

Quanti brianzoli senza medico

Nell'ultimo semestre il numero dei pazienti brianzoli che sono rimasti senza medico di medicina generale sono lievitati velocemente: erano 18.898 a luglio, a settembre 21.289, a ottobre 37.628, ed entro la fine dell'anno arriveranno a quasi 58mila. “Ats Brianza - spiega il direttore generale di Ats Carmelo Scarcella - sta ormai da mesi facendo fronte ad una situazione di progressiva carenza di medici di medicina generale diffusa a livello regionale e nazionale. Le cessazioni, soprattutto per pensionamento, hanno portato alla necessità di ricercare soluzioni, anche diversificate, per garantire l’assistenza primaria ai cittadini del territorio”.

Gli interventi di Ats Brianza

In primis quello dei medici con incarico temporaneo: in tutto sono 62 tra le province di Monza e di Lecco (di cui 40 solo tra Monza e Brianza). Perché, malgrado il bando, l'incarico di medici titolari non ha raccolto un grande interesse. A marzo ha pubblicato il primo bando per la copertura degli ambiti carenti dell’Area Territoriale. Sono stati pubblicati 122 ambiti carenti di assistenza primaria e ne sono stati assegnati 13 ambiti. Gli ambiti per i quali non è pervenuta nessuna candidatura sono stati oggetto di ripubblicazione a giugno 2022. Il 21 settembre regione Lombardia ha pubblicato ulteriore bando per la copertura degli ambiti carenti, rivolto unicamente ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale: sono stati assegnati 50 ambiti con insediamento previsto dei medici a gennaio 2023 e con massimale di mille assistiti.

Gli ambulatori per chi non ha il dottore

Oltre alla pubblicazione degli ambiti carenti, il Dipartimento Cure Primarie dell’Agenzia procede con la ricerca di medici eventualmente interessati all’affidamento temporaneo dell’ambito e contestualmente alla richiesta di elevazione del massimale ai medici dell’ambito e, benché nell’ultimo periodo tale prassi venga attuata con l’organizzazione di incontri con i medici e coinvolgendo le amministrazioni comunali, l’esito è spesso poco soddisfacente. A fronte di un’oggettiva impossibilità di copertura degli ambiti da oltre un anno sono stati attivati ambulatori di Continuità Assistenziale Diurna (CAD) che nel corso del 2022 hanno assunto una connotazione molto vicina a quella degli AMT (Ambulatori Medici Temporanei). In questo modo al paziente viene garantita l'assistenza in attesa dell'assegnazione del nuovo medico di famiglia. Il medico quindi, contattato telefonicamente o tramite email, garantisce le prescrizioni, le visite ambulatoriali o a domicilio, la somministrazione del vaccino anticovid e antinfluenzale.

Attualmente i medici impegnati negli ambulatori medici temporanei sono 62 di cui 24 con incarico libero professionale, e 38 con incarico di continuità assistenziale.