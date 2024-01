In Brianza apre il nuovo (e grande) sportello di orientamento al lavoro dedicato ai giovani

Un alleato per navigare tra bandi, selezioni e avvisi in Italia e all'estero. In collegamento diretto con le aziende. Ma pure per conoscere le opportunità di finanziamento per mettere in piedi un'attività in proprio, i percorsi formazione al lavoro e gli strumenti per potersi reinserire nel mercato del lavoro.

L'amministrazione comunale di Limbiate, in collaborazione con il Consorzio Desio Brianza, ha aperto il nuovo sportello pubblico "Opportunity", dedicato all’orientamento e alla diffusione di tutte le opportunità per i lavoro e la formazione al lavoro presenti a livello locale, nazionale ed internazionale. L'idea, è nata per offrire a tutti i cittadini, e in particolare a tutti i giovani, la possibilità di poter usufruire di un servizio - con tanto di operatori qualificati - in grado di guidarli nel percorso di formazione e crescita professionale.

"Informare i cittadini e le imprese sui processi di internazionalizzazione è un’azione essenziale per restare al passo con i tempi e promuovere il senso di appartenenza e la partecipazione attiva dei cittadini, elementi necessari a costituire e sostenere l’identità europea. - ha dichiarato il sindaco Antonio Romeo - È inoltre un impegno dell’amministrazione comunale verso i più giovani, nella convinzione che questo strumento possa incentivare il loro percorso di formazione e crescita professionale nell’ottica dello scambio di idee ed esperienze".

“Il Consorzio ha accolto da subito con favore la proposta di avviare un nuovo tipo di servizio a Limbiate, città che si pone come cerniera tra l’hinterland milanese e la provincia di Monza e della Brianza - ha commentato il presidente di Codebri Giuseppe Lissoni - L’auspicio è quello di coinvolgere un numero sempre crescente di persone, soprattutto giovani che possano cogliere le opportunità di inserimento nella vita lavorativa non solo nazionale, ma a livello europeo. Desideriamo inoltre un’ampia adesione di cittadini, così da poter programmare al meglio le attività del futuro in un orizzonte sempre più europeo".

Bandi, avvisi, programmi di scambio e finanziamenti sono solo alcune delle opportunità presenti in ambito nazionale ed europeo. A tal proposito lo sportello, ad accesso completamente gratuito, si rivolge alle imprese del territorio e ai cittadini con l’obiettivo di facilitare la conoscenza e la partecipazione ai diversi programmi proposti mediante l’offerta di un supporto personalizzato e calibrato sulle proprie caratteristiche. Grazie alla presenza di operatori qualificati, sarà inoltre possibile accedere ad un servizio di orientamento professionale per essere meglio supportati ed accompagnati nella ricerca dell’opportunità più adatta.

Lo sportello - operativo da lunedì 5 febbraio - si trova al Piano 3° del Palazzo Municipale (via Monte Bianco, 2). Sarà possibile prenotare un appuntamento con gli operatori nei giorni di lunedì e venerdì (dalle 9 alle 13). Sarà inoltre possibile richiedere specifiche consulenze in presenza o da remoto, fissando un appuntamento con l’operatore anche fuori dall’orario di apertura dello sportello fisico. Chiamando il numero 02 99097271 oppure 339 2905571 o scrivendo a opportunity@codebri.mb.it

Lo sportello è gestito dal Consorzio Desio Brianza in collaborazione con EURES - European Employment Services e Comune di Limbiate.