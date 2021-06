Brianza a quattro zampe: in arrivo bassotti da tutta Italia

La Brianza per un giorno capitale nazionale dei bassotti. La data è stata definita, la location anche. Il 18 settembre dalle 15 Concorezzo ospiterà un evento nazionale promosso dall’associazione Cuor di Pelo Bassotti, sodalizio fondato dai concorezzesi Alessandro Nigro e Rodolfo Colombo impegnati in progetti di recupero e di adozione dei bassotti abbandonati, ceduti o maltrattati. Un progetto che si estende a livello nazionale.

L’evento avrà una madrina d’eccezione: la contessa Patrizia De Blanck e sarà presentato dal conduttore della Rai Igor Righetti. “Purtroppo anche quest’anno a causa della pandemia abbiamo dovuto rinunciare all’organizzazione della Strabassotti – spiega Alessandro Nigro a MonzaToday –. Mi dispiace molto. È un evento che richiama sempre tantissime persone che da tutta Italia si riuniscono con i loro inseparabili bassotti”.

Ma Nigro non è rimasto con le mani in mano e ha deciso di organizzare un evento nella sua città d’adozione: piazza della Pace si trasformerà nella piazza dei bassotti e al Bar Del Centro verrà organizzato un aperitivo solidale. Saranno presenti in piazza anche gli stand di attività commerciali e associazioni (per chi desidera sono ancora aperte le iscrizioni, tutti i dettagli sulla pagina Facebook di Rescue Cuor di Pelo), verranno organizzate attività dedicate agli amici a quattro zampe, ci sarà un educatore cinofilo che risponderà alle domande e alle curiosità dei proprietari.

Poi anche un momento di sana competizione con la premiazione del bassotto più giovane, del bassotto più anziano, del bassotto che arriva da più lontano, del bassotto e della bassotta special guest e del bassotto socio. Naturalmente la festa sarà aperta anche ai cani delle altre razze e ai loro proprietari con una premiazione ad hoc: il cane mangione, il facsimile al bassotto, il cane Mister Concorezzo 2021 e il cane Miss Concorezzo 2021.

“Abbiamo deciso di realizzare anche una piccola donazione alla nostra città – aggiunge Nigro –. Verranno inaugurati due totem per la raccolta delle deiezioni canine”.

Intanto, prima di partire per le vacanze, il messaggio è quello di non abbandonare i propri animali che soprattutto in questo anno e mezzo di emergenza sanitaria ci hanno tenuto compagnia. E per chi desidera aprire la porta del proprio cuore a un bassotto sulla pagina facebook di Rescue Cuor di Pelo ci sono diversi bassotti pronti ad avere una seconda chance.