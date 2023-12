Nel cielo della Brianza i tramonti sono 'infuocati' come in un quadro di Van Gogh: ecco perché

Se ieri abbiamo assistito al meraviglioso fenomeno delle nuvole iridescenti dai colori dell'arcobaleno, è da qualche giorno che i tamonti (ma anche le albe) in Brianza sono davvero bellissimi, con dei colori accesi che riflettono tutte le tonalità calde: rosso, arancione, marrone, fulvo, ramato con qualche tocco di rosa.

In questi giorni, poi, in cui le temperature più miti lasciano poco per volta spazio al freddo, il calar del sole è un momento veramente spettacolare, con le sue sfumature calde e vivide, in contrasto con il cielo blu.

Ma perché i tramonti sono solitamente più 'infuocati' e spettacolari quando fa meno caldo? In parte c'entra la riduzione parziale di umidità e il vapore acqueo in meno nell'aria che rende i colori più nitidi. Tra l'altro, nelle stagioni più fredde, è anche più probabile la formazione di determinati tipi di nuvole che aiutano a rendere migliori i tramonti. Dulcis in fundo, più le giornate si accorciano, più aumenta il tempo impiegato dal sole per tramontare, e dunque è possibile ammirare più a lungo questi spettacoli bellissimi.

ll fenomeno si verifica anche grazie al forte vento in quota presente in questo momento che proveniene da Nord, scavalca le Alpi e si riscalda nella sua fase discendente. È il föhn, un vento secco che può portare le temperature al suolo nettamente sopra la media del periodo. Attualmente, ad esempio, si registrano valori compresi tra +14°C e + 17°C su quasi tutta la Lombardia. Le forti correnti in quota "pettinano" le nubi in maniera irregolare seguendo la direzione e le turbolenze dei venti, i colori accesi del tramonto conferiscono al fenomeno un carattere particolarmente suggestivo, come un quadro di Van Gogh, che lascia tutti col naso all'insù.

Al di là delle spiegazioni, resta il fascino di uno spettacolo mozzafiato: abbiamo chiesto ai nostri lettori su Instagram di taggarci nelle loro foto più belle, scattate in questo periodo, ed ecco le migliori. Aspettiamo le vostre foto.