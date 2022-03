La Brianza domenica protagonista in tv

La Brianza torna in tv. Da regina. Con una puntata dedicata ai suoi tesori storici e artistici. L'appuntamento è per domenica, 27 marzo, alle 9.40 su Rai 1. Monza e provincia saranno al centro della puntata di “Paesi che vai... luoghi, detti, comuni...”, lo storico programma ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi. La trasmissione, che gode del patrocinio del Ministero della Cultura, farà scoprire ai telespettatori le ville di delizia presenti nella nostra provincia.

Il punto di partenza sarà Monza con il suo Parco. Poi un viaggio alla scoperta delle ville raccontandone la trasformazione da piccole residenze di caccia a lussuose dimore, ad opera di una nascente nobiltà nella Milano del XVI secolo. Il viaggio proseguirà a Cesano Maderno, dove i telespettatori verranno accolti alla magnifica corte di Bartolomeo III Arese, per scoprire le abitudini e la storia della famiglia a capo del Senato milanese nella metà del 1600.

Le telecamere si sposteranno a Desio, curiosando tra le stanze, tutte diverse tra loro, della villa costruita dal marchese Cusani per emulare il lusso della Reggia di Monza. Si ammireranno gli incredibili affreschi della chiesa di San Vittore, a Meda, all’interno di villa Antonia Traversi, interrogandosi sull’attribuzione di quella che viene definita la “Cappella Sistina della Brianza”, per poi spostarsi nel Milanese - a Bollate - e rivivere l’opulenza di Villa Arconati, la famosa “piccola Verrsailles". Infine il ritorno in Brianza, ad Arcore a Villa Borromeo d’Adda, legata all’Opera Pia d’Adda, e a Villa Spalletti Trivelli, dove si verrà invitati a bere un tè con le nobildonne dell’ottocento.

Ma non solo Livio Leonardi - che peraltro è stato insignito della Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo - farà scoprire al pubblico quelle ville brianzole che hanno fatto da set cinematografici di diversi film di Adriano Celentano.