La Brianza di nuovo protagonista in tv: ritornano le telecamere della Rai

La Brianza di nuovo protagonista in tv. Dopo la puntata della trasmissione televisiva "Paese che vai" interamente dedicata a Monza, adesso le telecamere della Rai tornano nuovamente in Brianza.

Venerdì prossimo, 17 dicembre, dalle 8.30 alle 16, Palazzo Arese Borromeo sarà al centro delle riprese televisive della trasmissione sulle bellezze italiane condotta da Livio Leonardi.

La Villa brianzola è stata scdelta come location principale all'interno di una puntata che andrà in onda su Rai 1 a febbraio 2022 e che sarà interamente dedicata alle Ville di delizia della Brianza.

“Paesi che vai” è un format televisivo dedicato alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio. Il programma ha ricevuto il patrocinio del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'alto profilo culturale e di promozione turistica, ed ha ottenuto diversi premi tra cui la medaglia d’oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e cultura Italiana nel mondo, ed il Premio internazionale visioni per la TV della Fondazione Civita di Bagnoregio.

Condotta dal giornalista Livio Leonardi, la puntata vedrà la partecipazione di personaggi in costume del XVII secolo, come Bartolomeo III Arese e la moglie Lucrezia Omodei, le figlie di casa Arese, il Re di Spagna, nobili e ambasciatori, che si muoveranno tra il giardino, la loggia, la galleria delle arti liberali e il salone dei fasti romani.

I personaggi saranno tutti interpretati da figuranti delle locali associazioni di Cesano Maderno, Amici di Palazzo Arese Borromeo, Vivere il Palazzo Arese Borromeo, Associazione danze ottocentesche, con costumi d'epoca propri o gentilmente messi a disposizione dalla parrocchia di Binzago, e coordinati dall'ufficio cultura del Comune di Cesano Maderno.

“È una conferma - spiega l’assessora alla Cultura, Silvia Boldrini - dell’importanza crescente che Palazzo Arese Borromeo riveste nel panorama non solo locale ma nazionale, anche grazie all’attività di promozione e alle tante iniziative dell’Amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni del territorio. Ormai sono diverse le uscite Rai, ricordo quella del novembre scorso, protagonista il Ninfeo di Palazzo, raccontato nella puntata sui mosaici della serie “I segreti del colore” su Rai Scuola. Siamo orgogliosi che la nostra dimora storica sia apprezzata anche oltre i confini della nostra Brianza e che aumenti l’appeal della nostra città”.