Oggi è il giorno del Brianza Pride: il corteo, gli eventi e tutte le strade chiuse a Monza

Monza si prepara ad accogliere il Brianza Pride la grande manifestazione a favore della libera espressione delle identità e contro ogni forma di discriminazione. Tutto pronto per il grande evento che dalle 15 di oggi, sabato 16 settembre, richiamerà nel capoluogo oltre 5mila persone. Una grande festa per la comunità arcobaleno brianzola con il corteo che sfilerà per le vie del centro e l'arrivo ai Boschetti Reali, il tutto ricordando Michela Murgia, giornalista e scrittrice da sempre vicino alla comunità Lgbtqiap+.

Una grande festa che proseguirà fino a mezzanotte ai Boschetti Reali trasformati, per l’occasione, in un grande villaggio dell’inclusione. Ai Boschetti Reali verranno allestiti due palchi sui quali si esibiranno gli artisti (l’attrice Debora Villa, il cantante di X Factor Alo, quello di Amici Jack Scarlett e il gruppo brianzolo Killi Billi per citarne alcuni), esponenti della comunità arcobaleno che racconteranno le loro esperienze e le loro storie. Poi ci saranno gli stand delle associazioni, dj set, attività e food truck con aziende della ristorazione del territorio. Tutti gli interventi verranno tradotti nella lingua dei segni, e grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale verranno generati Qrcode che permetteranno di tradurre gli interventi in tutte le lingue del mondo.

Chi la sostiene

Il corteo partirà alle 15.30 da piazza Castello e attraverserà le vie del centro per poi convogliare ai Boschetti. Una grande macchina organizzativa che si è messa al lavoro mesi fa: alla regia Rete Brianza Pride, Brianza Oltre l’Arcobaleno (Boa) e la neonata Collettiva Queer Brianza sostenuti da numerose associazioni. Oltre al patrocinio dei comuni. Quest’anno, per la prima volta, a sostenere la manifestazione anche il comune di Monza che ha finanziato la manifestazione col patrocinio e un contributo di 2mila euro. All’evento parteciperà e interverrà anche l’assessore Andreina Fumagalli, da sempre molto sensibile alle tematiche della comunità arcobaleno. A sostenere la manifestazione anche: Famiglie Arcobaleno, Stati Genderali, Avis, Amnesty International, UMTS Muggiò, Cgil, Arci Atea, Anpi, Cngei, Agedo, Niche. Virginia & Co, Lecco Pride, Uds, Binario 7, Fridays For Future, Arci la LoCo.

Il tragitto

Dalle 16 alle 18 (e comunque fino al termine del passaggio del corteo) sarà vietata la circolazione per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti in piazza Castello (luogo del ritrovo) e poi in via Turati, largo Mazzini, via Italia, via Gambacorti Passerini, via Manzoni, via Appiani e poi arrivo in piazza Citterio. Un corteo che quest’anno sarà all’insegna del green con biciclette e risciò e lungo la sfilata ci sarà un team di volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti. E l’ambiente con il suo cambiamento climatico sarà uno dei protagonisti dell’evento.

Che cosa rivendicano gli organizzatori

"Il Brianza Pride rivendica i diritti collettivi ed individuali delle cittadine e dei cittadini italiani in maniera intersezionale - spiega Oscar Innaurato, vicepresidente di Boa -. Lotta per tutti i diritti sanciti dalla costituzione e mai applicati e denuncia le ingerenze costanti che il governo guidato da Giorgia Meloni perpetra contro la comunità Lgbtqiap+, in particolar modo contro la famiglie arcobaleno". Una manifestazione politica ma non partitica con l'invito di Oscar Innaurato, vicepresidente di Brianza Oltre l'Arcobaleno, a non sfilare con le bandiere dei partiti.

“Il Brianza Pride non è solo un momento di festa e lotta, il pride è la riappropriazione degli spazi della città, rendendoli sicuri e attraversabili per la comunità queer tutta”, ha aggiunto Sofia Valota referente della neonata Collettiva Queer Brianza.