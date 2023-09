Autodromo sempre più "green": consumati ben 123 mila litri di acqua (gratis) dagli erogatori

Può certamente dirsi alto il gradimento per l'acqua pubblica espresso dagli utenti all'interno del tempio della velocità cittadino.

Se è infatti la partecipazione alla tre giorni sportiva per taluni è risultata essere piuttosto costosa, più che apprezzati da tifosi e appassionati sono stati invece i 10 punti acqua gratuiti messi a disposizione da BrianzAcque in Autodromo. Nei giorni del Gran Premio di Formula 1, ne sono stati consumati 123mila litri, quattro volte tanto i 31mila dello scorso anno, ovvero quando gli erogatori di acqua pubblica gestiti dalla società idrica grazie ad un accordo per la sostenibilità con Autodromo Nazionale Monza avevano fatto il loro ingresso nel circuito motoristico.

Una partnership di successo, rinnovata e potenziata anche per questo 94esimo Gp, e che ha portato risultati al di la di ogni più rosea aspettativa. L'introduzione degli erogatori di acqua pubblica nel circuito cittadino ha infatti permesso un risparmio di 61,5 mila bottigliette di plastica da mezzo litro. Facendo dell'Autodromo una struttura sempre più "green" attenta all'ambiente. E pure alle tasche degli appassionati, che si sono pouti dissetare gratuitamente.

"Registriamo numeri lusinghieri frutto di un intenso lavoro con i vertici di Autodromo grazie al quale abbiamo implementato le stazioni di rifornimento portandole da sei a dieci - ha commentato soddisfatto Enrico Boerci, presidente e ad di BrianzAcque - Un'offerta che è stata agevolata dalla possibilità di portare all'interno del circuito borracce da mezzo litro per i rifornimenti e che in parte riconduco ad una sempre più diffusa sensibilità ambientale". Il servizio di distribuzione a costo zero di acqua "sfusa", buona, ecologica e sicura (perché controllata da rigorose analisi di laboratorio), ha dunque conquistato il gusto di un pubblico di visitatori abbattendo l'inquinamento dovuto alla produzione, all'utilizzo e allo smaltimento di bottigliette di plastica monouso. L'Autodromo di Monza ancora una volta si è rivelato vetrina straordinaria per promuovere in chiave sostenibile l'acqua pubblica, prezioso bene comune ed eccellenza della Brianza.

Una partnership costruttiva per Boerci "tesa a minimizzare l'impatto dell'evento sull'ambiente e sulla comunità con una minor circolazione di rifiuti di plastica e a valorizzare il nostro "oro blu" con riflessi positivi per l'intero territorio". Secondo quanto spiegato ancora dall'azienda per tutte le giornate dell'unica tappa italiana di Formula 1 davanti agli acqua point si sono formate lunghe code di fan in attesa di riempire le borracce. Il dispenser più gettonato è stato quello della casetta accanto alla statua dedicata al pilota Fangio da cui sono stati spillati ben 101 mila litri di risorsa idrica.