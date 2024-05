Continua il progetto di BrianzAcque da 60 milioni cofinanziato dal Pnrr con 50 milioni per ammodernare e digitalizzare le reti idriche di 21 comuni della Brianza.

Lunedì, 10 giugno prenderà il via una nuova fase di lavori che interesserà via Carducci a Lissone, nel tratto compreso tra l’impianto semaforico del sottopasso ferroviario fino alla rotatoria di via Pellico. Come nei precedenti interventi, le attuali condutture, usurate dall’utilizzo nel tempo, soggette a perdite e pertanto non più idonee a garantire ai cittadini un servizio efficiente e di qualità, saranno dismesse e sostituite da tubazioni più resistenti di nuova generazione. Tutte le lavorazioni saranno realizzate con la tecnica dello scavo a cielo aperto.

Quanto dura il cantiere e come cambia la viabilità

Il cantiere si protrarrà per circa due mesi e mezzo, fino a fine agosto. BrianzAcque e l’amministrazione comunale opereranno in piena sinergia nell’intento di ridurre il più possibile l’impatto del cantiere sull’arteria, strategica per la circolazione e il collegamento tra il centro città e la Statale 36. In via Carducci sarà temporaneamente istituito un senso unico fisso di marcia in direzione sud (in uscita da Lissone verso la Ss36) con conseguente deviazione traffico su viabilità alternativa per il senso di marcia direzione nord.

A Lissone, un terzo e conclusivo "stralcio" di lavori interesserà nella seconda parte dell’anno via Origo e via Gramsci. Quindi, tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025, toccherà a via Pacinotti.