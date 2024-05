Quattro mesi di lavori che interesseranno le arterie principali della città. Rush finale a Macherio per i lavori di sostituzione delle condotte dell’acquedotto che fanno parte del grande progetto di BrianzAcque da 60 milioni, di cui 50 finanziati dal Pnrr, volto alla riduzione delle perdite idriche e alla digitalizzazione degli acquedotti di 21 comuni della Brianza.

A partire da lunedì 10 giugno, infatti, i cantieri coinvolgeranno ben cinque arterie, compresi due tratti di Provinciali, la Sp 6 ( dalla rotatoria incrocio via Regina Margherita fino a poco più a monte dell’incrocio con via Mascagni ) e la Sp 173 (dall’ incrocio con via Galilei alla rotatoria con via Volta). Le altre strade interessate sono via Libertà (da incrocio con via Regina Margherita a rotatoria con via Cavour), via Italia, (da incrocio con via Matteotti a incrocio con via Roma) e via Laghetto, (dal civico 8 a incrocio con via Giovanni da Sovico). A tal proposito saranno predisposte una serie di misure che prevedono modifiche alla viabilità ordinaria con deviazioni del traffico e istituzione di percorsi alternativi.

I cantieri

Con una spesa economica quantificata in oltre 547 mila euro, si procederà alla rimozione delle vecchie condotte esistenti. Al loro posto, verranno posati 800 metri di nuove tubature in polietilene ad alta resistenza. Secondo i calcoli messi a punto dal settore Progettazione e Pianificazione territoriale di BrianzAcque, i lavori con scavo a cielo aperto, dureranno quattro mesi.

Una volta conclusi, il gestore del servizio idrico integrato, provvederà al riallaccio delle utenze. Grazie a quest’intervento si stima di recuperare 7,33 metri cubi di acqua al giorno, pari a circa 2.674 metri cubi all’anno. I cantieri avanzeranno per brevi tratti. BrianzAcque e l’amministrazione comunale stanno operando in piena sinergia nell’intento di ridurre l’impatto sulla vita dei cittadini e contenere il più possibile i disagi.

Nel complesso, la vasta attività di ammodernamento e di riqualificazione degli acquedotti di BrianzAcque vede coinvolti 14 comuni, tra cui appunto Macherio, caratterizzati da un tasso di perdite più alto rispetto alla media provinciale, così come rilevato dai piani idrici. Il progetto prevede in tutto 37 chilometri di rete da rinnovare con una spesa di 21.509 milioni di euro.