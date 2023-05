I rischi della siccità spiegati ai ragazzi con un fumetto

Riuscirà Giovanni, giovane collaboratore del maestro Mono, a sconfiggere il gran maestro impuro Sic Ita e a salvare la Brianza dalla siccità? Per scoprirlo basta leggere “Il giorno in cui l’acqua scomparve”, secondo numero di una collana di fumetti ideata da BrianzAcque per contribuire ad accrescere tra i ragazzi coscienze green, ad acquisire consapevolezza verso i beni naturali a cominciare dalla risorsa idrica indispensabile per la vita, ma oggi sempre più scarsa per effetto del surriscaldamento globale e dei mutamenti climatici riscontrabili in tutto il Pianeta.

La presentazione in anteprima del fumetto si è svolta nella mattinata di mercoledì 31 maggio, a Cesano Maderno, prima in sala consiliare, nella scuola Salvo D’Acquisto, e poi all’Istituto Galileo Galilei davanti ad una platea composta da 130 ragazze e ragazzi di prima, seconda e terza media e alle loro insegnanti. Oltre al presidente e amministratore delegato di BrianzAcque, Enrico Boerci, sono intervenuti il sindaco, Gianpiero Bocca, l’assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi, l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso.

Rispetto alle alluvioni, la siccità rappresenta il rovescio della medaglia dei fenomeni estremi generati dal cambiamento climatico. “BrianzAcque è impegnata a prevenire entrambi gli scenari con l’obiettivo di mitigarne gli effetti – afferma il Presidente e AD, Enrico Boerci- L’anno scorso, la siccità ha colpito il Nord Est e anche la Brianza ha registrato n abbassamento della falda che le piogge di aprile e maggio hanno solo in parte tamponato. E’ stato in questo contesto di scarsità di precipitazioni che abbiamo iniziato a lavorare ad un nuovo fumetto che avesse al centro questa tematica facendo leva sulla scuola e investendo sui ragazzi perché è alle nuove generazioni, già molto attente e sensibili alle questioni ambientali, che si può insegnare ad avere con l’acqua un rapporto attento e responsabile. E per farlo, ancora una volta , abbiamo privilegiato il linguaggio delle strisce con la loro componente visiva decisamente vicina ai modelli comunicativi dei più giovani”.

“È importante trovare il modo giusto per far crescere la consapevolezza dei ragazzi rispetto alla salvaguardia di una risorsa indispensabile come l’acqua - dichiara il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca -. Un fumetto è in grado di parlare ai più giovani, con un approccio diretto ma mai banale. I temi, anche i più complessi, vengono affrontati in modo divertente e, nello stesso tempo, stimolano una riflessione che promuove comportamenti responsabili e corretti. Quella di BrianzAcque, che ringrazio, è un’iniziativa originale, che integra un impegno concreto svolto sul territorio in collaborazione con il nostro Comune, traducendosi in progetti significativi come quello per la riduzione delle perdite idriche che prenderà il via a metà giugno in via Friuli”.

In questa nuova avventura dei guerrieri dell’Antica Via, preziosi alleati di BrianzAcque e protettori dell’acqua di rete, il giovane protagonista, ora più sicuro della sua abilità di incanalare il potere dell'acqua pura, si trova a dover combattere nuovi e più potenti avversari senza la guida del suo maestro. Ma in questa storia, che richiama un po’ il manga giapponese e i suoi combattimenti spettacolari, i nemici da abbattere sono gli stessi che incontriamo nella vita di tutti i giorni in questo complicato presente. E, come l’eroe di questo fumetto, anche noi dobbiamo imparare a sconfiggerli, rispettando e proteggendo il nostro “oro blu”.

Racconta l’illustratrice della collana, Erica Previtali: “Quando si crea un fumetto, bisogna sempre partire da un’idea centrale. Per me, il punto di partenza di questa storia, è stato l’antagonista. Intorno a lui ho costruito il resto della trama. Tornare a muovere i personaggi del primo numero è stato come ritrovare dei vecchi amici, sapevo già come avrebbero reagito agli eventi, quali decisioni avrebbero preso... La storia si è scritta praticamente da sola. Una delle parti più divertenti della realizzazione è stata sicuramente inserire in modo buffo e inaspettato quanti più riferimenti possibili al lavoro che Brianzacque fa ‘dietro le quinte’. Dal monitoraggio delle perdite alla macchina imbustatrice, il fumetto è pieno di piccole e grandi citazioni al prezioso lavoro dell’azienda”.

Pensato per bambini e ragazzi, ma perfetto anche per un pubblico adulto, il fumetto, tirato in 4 mila copie cartacee sarà distribuito nelle scuole e in occasioni di eventi e manifestazioni pubbliche promosse e/o sostenute da BrianzAcque. E’ disponibile anche in versione digitale sul sito www.Brianzacque al link: https://www.brianzacque.it/it/scuola-primaria-di-ii-grado, dove si può trovare anche il primo numero della saga “L’antica (e davvero molto sacra) via dell’acqua della Brianza” nonché la precedente collana dedicata ai super eroi della famiglia Bevilacqua e ai loro poteri straordinari.