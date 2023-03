L'acquedotto brianzolo alto 32 metri che verrà fatto esplodere

Uno dei “simboli” di Vimercate salterà presto in aria, nel senso autentico del termine. Nella mattinata del 13 aprile la torre dell’acquedotto di via Tasso verrà fatta esplodere. L’annuncio arriva direttamente da BrianzAcque. La struttura ubicata nella frazione di Velasca, in un contesto territoriale contrassegnato dalla campagna, è alta 32 metri e si appoggia su una struttura portante di 6 pilastri in cemento armato. Ormai la struttura non è più in funzione dalla fine degli anni Settanta, e mostra i segni dell’usura del tempo.

"La torre - precisano da BrianzAcque - verrà fatta esplodere mediante utilizzo di esplosivo nel rispetto degli standard di garanzia e sicurezza. Una tecnica con più vantaggi: rapidità di esecuzione e di sgombero dell’area interessata unite ad un risparmio economico". Per garantire lo svolgimento delle operazioni in tutta sicurezza, la polizia locale di Vimercate ha messo a punto un piano dettagliato di emergenza. L’allarme scatterà alle 10 e prevede l’evacuazione dei residenti della zona. L’intervento dovrebbe essere ultimato entro mezzogiorno. "Interventi come questi sono significativi - commenta Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di BrianzAcque -. Perché, oltre a eliminare strutture che non hanno più alcuna ragione di esistere, ci consentono di rendere disponibili spazi di territorio da ripensare in chiave di riqualificazione e di rigenerazione urbana”.