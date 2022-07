Un accordo tra tre province per migliorare la qualità delle acque

Acqua sempre più controllata e di qualità, grazie alla partnership stretta da BrianzAcque, Como Acqua e Lario Reti Holding, gestori del servizio idrico delle rispettive province di Monza e Brianza, Como e Lecco. Questa nuova sinergia consentirà ai tre gestori di mettere a fattor comune strumentazione d’avanguardia e professionisti del settore per eseguire un monitoraggio, della durata di tre anni, sull’acqua destinata al consumo umano sull’intera area delle province di Monza e Brianza, Lecco e Como. Questa collaborazione porterà le tre aziende ad anticipare i tempi per l’elaborazione dei piani di sicurezza dell’acqua in previsione dall’Ue, e preparare così i gestori a rispondere prontamente alle future richieste dell’Unione, arrivando anche a conoscere in profondità le modalità di flusso delle acque sotterranee nelle zone confinanti delle tre province.

Incrementare la qualità dell’acqua di rete

Questo progetto segnala l’avvio di una più stretta collaborazione tra i tre laboratori, che contano un totale di 6 sedi e 32 addetti, già da anni protagonisti di diversi progetti comuni. Per questo screening, le tre aziende potranno avvalersi della pregressa esperienza di BrianzAcque, che dal 2015, utilizzando spettrometri di massa ad alta risoluzione, esegue analisi sugli inquinanti emergenti sulle acque della provincia di Monza e Brianza e, dal 2017, anche per la provincia di Lecco. “Ancora un volta, mettiamo insieme esperienze e risorse per superare limiti territoriali ed erogare ai cittadini dei tre ambiti serviti, un’acqua sempre più sicura e di qualità – ha spiegato Enrico Boerci, presidente di BrianzAcque - Siamo stati tra i pionieri nella ricerca dei microinquinanti emergenti e ora, grazie alla collaborazione con le aziende limitrofe, riusciremo a creare ulteriori eccellenze per una salvaguardia complessiva della risorsa idrica con sguardo innovativo e rivolto al futuro”.