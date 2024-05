Elicotteri, droni e squadre di ricercatori per una persona scomparsa: maxi esercitazione in Brianza

In Brianza ci si prepara per la maxi maxi esercitazioni dei vigili del fuoco di Milano. I pompieri milanesi stanno infatti organizzando l'esercitazione di ricerca persona "Mediolanum 2024", che si svolgerà il giorno 7 maggio presso il comune di Briosco, in provincia di Monza e Brianza. L'obiettivo della simulazione sarà la ricerca di alcuni dispersi in un'area non antropizzata.

Durante le operazioni saranno impiegate non solo le squadre Sar (Search and rescue) ma anche nuclei speciali e componenti specializzate dei vigili del fuoco; saranno infatti presenti operatori Tas (Topografia applicata al soccorso), operatori Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), elisoccorritori del Reparto volo Lombardia con un elicottero AW 139 e operatori dei sistemi di ricerca Imsi Catcher. L'uso di nuove tecnologie sarà parte integrante dell'esercitazione: la ricerca dei telefoni dei dispersi avverrà infatti con sistemi innovativi impiegati a bordo di elicotteri, droni e con squadre a terra.

"Gli obiettivi dell'esercitazione - spiegano i vigili del fuoco - saranno aumentare le sinergie tra le diverse specializzazioni dei vigili del fuoco, collaborare con i volontari del sistema di protezione civile e testare le attrezzature di ricerca di recente dotazione. La valutazione dell'area di ricerca è una operazione strategica al fine di disporre sul campo il più idoneo dispositivo di soccorso per l'attività di ricerca. L'esercitazione 'Mediolanum 2024' rappresenta un'importante opportunità di apprendimento e aggiornamento per tutto il personale coinvolto".