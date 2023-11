Una guida speciale nel paese brianzolo ideata dal famoso blogger

Un itinerario ad hoc alla scoperta di monumenti, luoghi di interesse e sentieri nel verde.

A realizzarlo, per il comune di Briosco, il famoso blogger Luca Redaelli, appassionato escursionista e creatore del blog "Viaggiare in Brianza". Dove alla pagina "Cosa fare a Briosco: guida per turisti" è illustrato tutto quello che serve sapere per visitare Briosco: dalle ville più belle ai sentieri lungo il Lambro e il torrente Bevera, dalle cascine più suggestive al parco delle sculture del Rossini Art Site, un museo a cielo aperto.

Grazie alla collaborazione fra l'amministrazione comunale e il blogger, dunque, il percorso fra le bellezze di Briosco è ora usufruibile anche sul sito e sull'app del comune. Così come spiegato anche nella pagina Facebook del sindaco Antonio Verbicaro, dove a postare un messaggio è stato l'assessore al Turismo Antonella Casati: "Il verde abbraccia Briosco, lo circonda e lo coccola con tutte le sue sfumature - si legge - Passeggiare lungo i sentieri che insistono sul territorio comunale, inseriti nel Parco Valle Lambro, ha un fascino diverso in ogni stagione. I colori, i profumi, i panorami, ogni passo una nuova scoperta. Sul sito e sull’app comunale è possibile trovare un’interessante proposta, l’itinerario che Luca Redaelli ha sviluppato per noi come un grande anello che tocca diversi punti di interesse integrati nelle aree verdi o ad esse adiacenti, a volte intersecando territori limitrofi. La partenza coincide con l’arrivo fornendo un importante punto di riferimento al visitatore. È Luca Redaelli, appassionato escursionista, che ha realizzato questa proposta per il Comune di Briosco, una proposta che lui stesso definisce “una camminata impegnativa ma molto remunerativa a livello di interesse”. Lo ringraziamo sentitamente per il suo apporto che ci permette di sottolineare nuovamente le diverse sfaccettature del nostro paese, ricco di bellezze architettoniche, culturali e naturalistiche".

Poi, l'invito a visitare Briosco: "Vi invitiamo a scoprire il paesaggio brioschese anche durante questo periodo autunnale, certi che saprà conquistarvi. Buona passeggiata!". Per visitare il blog di Luca Redaelli, dov'è possibile scoprire tanti altri percorsi brianzoli, cliccare https://www.viaggiareinbrianza.it/