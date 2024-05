Che cosa ci fa un carro armato nel campo brianzolo

Naturalmente non è passato inosservato. Impossibile non notare quel grande mezzo nel prato. Un carro armato nel cuore di Triuggio ha subito solleticato la curiosità, ma anche la preoccupazione, dei cittadini. Ma il sindaco Antonio Verbicaro tranquillizza: nessuna paura, in paese fino a domenica 19 maggio si svolge l’Italian Raid Commando – Lombardia 2024, una manifestazione sportivo militare che non prevede l’utilizzo delle armi.

“È prevista anche la partecipazione delle forze militari dei Paesi Nato – precisa Verbicaro nel post pubblicato nella giornata di ieri sui social - L’evento, ormai alla 36esima edizione riguarderà la sola valutazione dell’addestramento delle pattuglie e non influirà in alcun modo sulla normale vita cittadina. Durante la manifestazione si prega di non intralciare lo svolgimento delle prove evitando di assembrarsi nei luoghi dedicati ad essa”. I cittadini potranno poi vedere da vicino i mezzi militari domenica 19 maggio. I mezzi stazioneranno nell’area del centro sportivo dalle 16 alle 18.

Alla manifestazione parteciperanno 38 squadre provenienti dall’Italia e dall’estero. Scenderanno in azione militari di ogni grado in servizio attivo, in riserva, oltre ai componenti dell’Unione nazionale ufficiali in congedo e a quelli delle associazioni d’arma. La manifestazione si fregia del titolo Trofeo Ministro della Difesa e del patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Monza e della Brianza, della Provincia di Lecco e del Comune di Monza.

E proprio nel capoluogo brianzolo si terrà domani mattina la cerimonia di premiazione con la sfilata dei militari da piazza Duomo fino alla Villa Reale dove, nella suggestione cornice dell’avancorte della Reggia, verranno resi gli onori ai gonfaloni e premiati i vincitori della competizione.