Quel "parcheggio" a tempo indeterminato che è costato oltre 1.600 euro

Un "parcheggio" a tempo indeterminato piuttosto caro, costato oltre 1.600 euro.

Prosegue l’attività di decoro urbano volta al contrasto all’abbandono di veicoli portata avanti dalla polizia locale di Brugherio. Nella giornata del 18 maggio, dopo le dovute verifiche e l’attesa della decorrenza dei termini previsti, gli agenti hanno infatti provveduto, in via Marsala, alla rimozione di un’autovettura Lancia Libra con targa di nazionalità polacca e di proprietà di uomo residente in Polonia.

Il veicolo rimosso ed immesso in depositaria convenzionata verrà demolito e radiato. Nei confronti del proprietario verrà emessa un'ordinanza di ingiunzione per le relative spese di rimozione, demolizione e radiazione del veicolo, con tanto di sanzione di ben 1.666, 67 euro.