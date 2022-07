Addio agli allagamenti: pronta la vasca volano sotto al parcheggio

Si sono conclusi i lavori e la vasca volano è già in funzione. Anche se non si vede. Ultimato a Brugherio il cantiere per la realizzazione dell'importante infrastruttura realizzata sotto il parcheggio comunale all'incrocio tra le vie Dante e Kennedy. L'intervento, eseguito da Brianzacque, ha l'obiettivo di ridurre l’impatto delle forti piogge sulla rete fognaria, spesso causa di allagamenti.

Come è fatta

Completamente interrato, con impatto pressoché nullo, il bacino di laminazione delle acque, è stato costruito in cemento armato vibrocompresso attraverso l’assemblaggio di 100 scatolari prefabbricati, disposti su cinque file comunicanti. In occasione di eventi piovosi intensi, l’acqua in eccesso verrà convogliata e temporaneamente immagazzinata all’interno dell’invaso per poi essere rilasciata in modo graduale a precipitazione piovosa conclusa. Grazie a questo sistema, sarà possibile garantire il corretto funzionamento della fognatura senza più sovraccarichi e fuoriuscite d’acqua dalle tubazioni. “È una grande opera pubblica - commenta Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di Brianzacque - che si pone come un'ulteriore tessera del mosaico di grey infrastructure pensato, progettato e concretizzato per far fronte agli effetti sempre più accentuati dei cambiamenti climatici e della forte cementificazione esistente in Brianza. Molto spesso, interventi come questo, sono anche l’occasione per rigenerare spazi di città, come appunto avvenuto a Brugherio dove in collaborazione con l’amministrazione comunale, è stato possibile creare un parcheggio dotato di verde e di arredo urbano”.

Quanta acqua raccoglie

La vasca volano ha una capacità di accumulo massima di circa 1.000 metri cubi. Il cantiere, che ha richiesto un impegno di spesa attorno a 1,6 milioni di euro, somma proveniente dagli introiti della tariffa del Servizio idrico integrato reimpiegati per un nuovo investimento destinato all’efficientamento del sistema fognario locale a beneficio della comunità locale e dell’ambiente, è durato circa 9 mesi. “Dove da anni c’era un’area sterrata e polverosa - aggiunge il sindaco di Brugherio Marco Troiano - i brugheresi ora trovano un parcheggio pubblico molto utile, con tanti alberi e un arredo urbano moderno. E si rendono conto in questo modo della qualità del lavoro fatto da Brianzacque nella nostra città. Il bello che si vede sopra ha ancora più valore per quello che sta sotto, perché la vasca volano mette in sicurezza una parte della nostra città”. “Già da tempo, l’impegno di BrianzAcque, condiviso dai comuni soci, è quello di mettere in campo interventi per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico sia per quanto riguarda le precipitazioni che per la siccità, in un’ottica preventiva e con metodologie integrate anche nell’ambito del nuovo percorso di transizione ecologica”, fanno sapere dall’azienda.